«Я сражалась, а он будто предчувствовал смерть»: Певица Натали откровенно рассказала о болезни и смерти мужа

Певица Натали вернется к гастролям после траура о смерти мужа Фото: Борис КУДРЯВОВ

49-летняя Натали после смерти мужа одна будет поднимать сыновей. Певица уже объявила, что продолжит выступать. Рядом с Натали сейчас близкие люди, которые поддерживают ее в сложный момент.

Натали (Наталья Рудина) пока находится в родном городе Дзержинске, что в Нижегородской области. На кладбище Дзержинска в минувшее воскресенье похоронили мужа певицы 53-летнего Александра Рудина. По свидетельству очевидцев: в Дзержинске было и прощание, и отпевание тоже… По неофициальным данным, Александр Рудин мог покончить с собой: тело продюсера будто бы нашли на козырьке подъезда многоэтажки на севере Москвы. Официально известно: 2 года назад Александр Рудин переболел ковидом. И последние 2 года он боролся с постковидным синдромом, который у него «затронул центральную нервную систему» - об этом рассказал брат Натали. Александр лечился, Натали была рядом, помогала, поддерживала. Теперь помощь и поддержка нужна ей.

Поэтому с Натали и детьми в Москву из Дзержинска (в середине августа) поедет ее мама Людмила Миняева, чтобы помочь и поддержать первое время. Натали и Александр Рудин прожили в браке 32 года. У них три сына: 21-летний Арсений (только что закончил вуз по IT-специальности), 12-летний Анатолий, 6-летний Женя. Мальчики сейчас с мамой в Дзержинске. Здесь 33 года назад познакомились Наталья и Александр Рудин. Здесь сейчас живут свекровь, мама, семьи сестры и брата Натали. Три года назад умер папа Натали. Несколько недель назад умер свекор Натали, он последние годы болел, был «сердечником».

Натали призналась, что последние почти 2 года болезни супруга: «…Я сражалась, а он как-будто предчувствовал, что уйдет и учил эти два года жить без него. Но он был рядом». Но певица ездила на выступления уже без своего Саши – раньше на концертах, съемках, гастролях муж был рядом. За несколько дней до смерти мужа Натали пела на Дне города Волжский, что в Волгоградской области — вечером 23 июля. Ей надо было зарабатывать деньги для семьи. Хотя минувшие два года она меньше работала, почти не снималась и не участвовала в телешоу, так как муж серьезно болел – а она была рядом, помогала, следила… Певица после похорон излила душу: «Вся моя жизнь - это песня для него и про него. Не умею жить без него… Пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня, он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой – с ним. Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа, это дело - всей его жизни, даже больше чем для меня. Буду петь, думаю, смогу».

Натали должна петь не только из-за последней воли мужа (Александр был продюсером жены, с его помощью она стала звездой), но еще и потому что надо кормить детей, оплачивать счета… Семья живет в Москве в просторной шестикомнатной квартире, которую они купили не так давно, продав «трешку», где жили много лет. Потратили все сбережения – зато у каждого сына появилась своя комната, просторная гостиная, кухня. К счастью, ипотеку не брали. Натали говорила: «Мы не любим брать кредиты». Поэтому и переезд затянулся – копили деньги. Теперь певица будет справляться одна, но рядом взрослый и очень ответственный помощник – старший сын.

Цена за выступление Натали на частном мероприятии стартует от 1 млн. руб. После того, как закончится траур артистка вернется к работе. Репертуар есть: это не только старые хиты (написанные и Натали в том числе) — «Черепашка», «О Боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул» и др. Но и новые песни — недавно Натали выпустила трек «Будут танцы» (написала сама), который есть и сейчас в хит-парадах радиостанций. А режиссером клипа на песню «Будут танцы» стал старший сын Натальи и Александра Рудиных — Арсений. Так что и на работе, и дома у Натали есть родные, надежные люди.

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