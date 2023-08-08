Готовимся к школе: 5 способов сэкономить на детских товарах

Прошлым летом впервые за долгие годы отменили школьные ярмарки в Нижнем Новгороде. Будут ли они в этом году, мэрия пока не объявляла. Несколько поколений ходили закупаться к ДК ГАЗ, ездили на площади Жукова и Советскую, проспект Ленина или к железнодорожному вокзалу. Администрация города пояснила: бизнес просто перестал подавать заявки на участие в таких базарах.

Тенденция вполне объяснима: в сезонных ярмарках пропала необходимость, так как канцелярия и одежда к школе и без того продается в многочисленных ТРК и отделах по городу.

Траты на сборы ребенка в школу можно минимизировать без ущерба к качеству и количеству всего необходимого. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить.

1. Помните про льготы

К началу учебного года многодетным (три и более ребенка) и малоимущим семьям, чьи дети обучаются в школах Нижегородской области, поступает ежегодная выплата. Размер ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции. Сейчас она 1097 рублей на каждого учащегося.

Для предоставления выплаты нужно с 1 июля по 30 сентября обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и представить документы, в том числе справку об обучении ребенка в школе.

Есть субсидия для малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума) в Нижегородской области. Положена только тем, в которых один или несколько детей идут в первый класс. Сумма 1500 рублей. За ней также обращаться в соцзащиту.

2. Не тратьте время на магазины

Поездки по торговым комплексам и рынкам — привычный досуг выходного дня. Однако иной раз сборы к школе занимают целый уик-энд. Пока доберешься к месту, припаркуешь авто или дойдешь с остановки, обойдешь все отделы. Еще и в памяти всего не удержишь.

Более практичный и быстрый вариант — выбрать все необходимое к школе онлайн. Например, на Яндекс Маркете. В одном заказе можно собрать канцелярию, ранец, одежду и обувь. Выбирать можно вместе с ребенком. Все покупки привезут в пункт выдачи заказов. Там можно все посмотреть и примерить. Если не подойдет размер или не устроит фасон — сразу оформить возврат. Можно и не ходить в пункт, а при заказе выбрать курьерскую доставку в удобное для вас место.

3. Покупайте, когда есть акции

В обычных отделах и торговых точках перед 1 сентября сложно найти честные скидки на товары к школе. Продавцы понимают, что спрос и без того высокий. К тому же в течение учебного года и тем более в летнее время он, напротив, падает. Поэтому в августе могут повышать цены.

Поэтому имеет смысл отправляться за покупками как можно раньше. И отслеживать акции. У того же Маркета в каталоге есть раздел «Выгодно», где собраны скидки. Да и другие текущие акции отображаются на главной странице. Еще можно воспользоваться промокодами. Особенно хорошие предложения для тех, кто делает покупки впервые.

4. Прежде переберите шкафы

Школьную и спортивную формы, повседневную одежду стоит примерить на ребенка еще раз. За лето чадо, вероятно, выросло. А в конце учебного года могли не обращать внимания на рукава и штанины, которые стали коротки. Но бывают и обратные примеры: когда обувь еще в размер, сорочки — как раз, футболки тоже все целы. Чтобы купить только необходимое, и имеет смысл все проверить. То же правило справедливо и для канцелярии. Посмотрите, может быть, в письменном столе еще предостаточно карандашей и ручек, да и запасы тетрадок не иссякли.

5. Не платите сразу, а рассчитывайтесь по частям

На Яндекс Маркете есть сервис Сплит (дословно с англ. «разделение»): возможность оплатить покупку по частям. Это не кредит — нет процентов, переплат или комиссии. Все товары пришлют сразу, но рассчитаться за них можно будет за четыре раза в течение двух месяцев. График платежей отобразится в личном кабинете. Такой подход к семейным финансам помогает тщательнее планировать среднесрочный бюджет.

КОШЕЛЕК

На примере конкретных товаров с маркетплейса подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде. Мы взяли список, которым пользуется Росстат для своих ежегодных расчетов корзины к 1 сентября.

Для мальчиков 17 вещей (брюки полушерстяные — 2 пары, три сорочки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки, пять пар носков).

Для девочек 22 вещи (по два платья и юбки, три блузки, трое колготок, джемпер, две футболки, спорткостюм, туфли, ботинки, кроссовки, носки — пять пар).

Список канцтоваров изменили и дополнили, поскольку росстатовский довольно ограничен. Ведомство считало пять ручек и пять карандашей, четыре тетради по 12 листов, 12 фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебных пособий. Мы считали по пять шариковых ручек и обычных карандашей, альбом для рисования, рюкзак, по десять тетрадей 12 листов и 48 листов, фломастеры, набор для геометрии, пенал.

Все цены указаны на момент публикации. В одежде мы отбирали модели для роста 152 см или возраста 10 лет, размер обуви 35–37.

Одежда для мальчиков

Брюки (2 шт.) — 1200 руб.

Сорочка (3 шт.) — 2940 руб.

Джемпер — 840 руб.

Футболка (2 шт.) — 460 руб.

Спорткостюм — 1120 руб.

Туфли — 1924 руб.

Ботинки — 1430 руб.

Кроссовки — 1044 руб.

Носки (5 пар) — 390 руб.

Итого: 11 348 руб.

Одежда для девочек

Платье или сарафан (2 шт.) — 1260 руб.

Юбка (2 шт.) — 1000 руб.

Блузка (3 шт.) — 1740 руб.

Колготки (3 шт.) — 585 руб.

Джемпер — 900 руб.

Футболка (2 шт.) — 600 руб.

Спорткостюм — 2250 руб.

Туфли — 1179 руб.

Ботинки — 1582 руб.

Кроссовки — 1109 руб.

Носки (5 пар) — 387 руб.

Итого: 12 784 руб.

Канцтовары

Шариковая ручка для правильного письма (5 шт.) — 178 руб.

Карандаш (5 шт.) — 15 руб.

Альбом для рисования (48 листов) — 158 руб.

Фломастеры (12 шт.) — 169 руб.

Рюкзак — 1400 руб.

Тетрадь 12 листов (10 шт.) — 370 руб.

Тетрадь 48 листов (10 шт.) — 270 руб.

Набор для геометрии и черчения — 151 руб.

Пенал — 91 руб.

Итого: 2802 руб.

При покупке всего необходимого к школе на Маркете чек вышел ниже, чем дает средняя статистика. Даже с учетом того, что мы дополнили список канцелярии. Прошлым летом Росстат считал, что для сборов первоклашки-девочки нужно 26,8 тыс. рублей, на парня — 22,3 тыс. рублей. За год цены выросли примерно на 12%. Наши журналисты изучали, сколько стоит собрать первоклассницу в Нижнем Новгороде, — прошлым летом сумма была около 20 тыс. рублей.

Конечно, набор для школьника этими вещами не ограничивается. Можно купить ребенку удобный ланч-бокс с приборами, чтобы брать обед и перекусы в школу (330 руб.). Увлекающемуся рисованием подарить к 1 сентября большой набор для творчества на 145 предметов в удобном кейсе (1144 руб.). Или трендовую 3D-ручку, которой можно создавать объемные модели (990 руб.). Тем, кто занимается спортом, подойдут часы с шагомером и функциями для безопасности, например, экстренным вызовом родителей (1290 руб.).