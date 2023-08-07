Привычные ярмарки против онлайн-магазинов: где выгоднее купить ребенку школьные вещи

Каждый август родители школьников начинают закупать все необходимое чаду к новому учебному году. Народ традиционно потянется на «Крупу» (книжная ярмарка в ДК Крупской) закупать учебники, тетради и канцелярию. За обувью и одеждой кто по старой памяти поедет на «Апрашку» (рынок «Апраксин двор»), другие — «штурмовать» большие магазины вдоль Пулковского шоссе, Лиговского и Витебского проспектов.

Есть эффективные способы сэкономить, собирая ребенка в школу. Дадим несколько советов, а затем более предметно разберем «корзину».

1. Выплата к школе

В Санкт-Петербурге многодетные семьи (три и более несовершеннолетних детей), независимо от дохода, могут ежегодно получать выплату на сбор детей в школу и колледж. В 2023 году размер выплаты 5621 руб. Узнать подробнее и подать заявку можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга.

2. Не тяните до конца августа

Закон рынка: высокий спрос толкает цены вверх. А еще элементарно можно столкнуться с тем, что нужные товары — разберут. Понятно, что дефицит нам не грозит, аналогов — изобилие. Но можно столкнуться с нехваткой популярных размеров или тем, что наиболее бюджетные позиции сметут с прилавков.

3. Экономьте удобно

Эксперты по финансам любят напоминать: время — ресурс, который тоже стоит денег. Утомительные походы в магазин, время на выезды с парковки, кочевание из отдела в отдел — отнимает силы. Подготовка ребенка к 1 сентября отчасти похожа репетицию предновогодней суеты. Только в декабре мы тратим еще больше времени, а в августе расходуем как минимум один выходной.

Быстрее и удобнее закупаться на маркетплейсах. Например, Яндекс Маркете. Все необходимое — одежду и обувь, канцелярию, гаджеты, учебники можно купить разом. А сэкономленное время уделить близким.

Покупки привезет курьер или можно заказать в пункт выдачи заказов. Там же можно примерить вещи и сразу оформить возврат, если не подойдет размер или фасон.

4. Перед покупкой проведите ревизию

Чтобы не накупить лишнего. Начните с канцелярии. Что сохранилось с прошлого учебного года. Может быть, тетрадей в линейку осталось много, а вот карандаши все сломались и их имеет смысл докупить. То же самое и с одеждой. Дети растут не по дням, часть школьной формы или кроссовки на физру могли за летние месяцы окончательно стать малы. А, например, пиджак или жакет, напротив, все еще по плечам.

5. Платите по частям

На Яндекс Маркете есть удобный сервис Сплит — оплата по частям. Это не кредит: комиссии и переплат нет. Товар получаешь сразу, а цена делится на четыре платежа в течение двух месяцев. Сроки будут указаны в личном кабинете на Маркете. Со сплитом удобно планировать среднесрочный семейный бюджет.

КОШЕЛЕК

На примере конкретных товаров с Маркета подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в Санкт-Петербурге. Мы взяли список, которым пользуется Росстат для своих ежегодных расчетов.

Для мальчиков 17 вещей (брюки полушерстяные — 2 пары, три сорочки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки, пять пар носков).

Для девочек 22 вещи (по два платья и юбки, три блузки, трое колготок, джемпер, две футболки, спорткостюм, туфли, ботинки, кроссовки, носки — пять пар).

Список канцтоваров изменили и дополнили, поскольку росстатовский довольно ограничен. Ведомство считало пять ручек и пять карандашей, четыре тетради по 12 листов, 12 фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебных пособий. Мы считали по пять шариковых ручек и обычных карандашей, альбом для рисования, рюкзак, по десять тетрадей 12 листов и 48 листов, фломастеры, набор для геометрии, пенал.

Все цены указаны на момент публикации. В одежде мы отбирали модели для роста 152 см или возраста 10 лет, размер обуви 35–37.

Одежда для мальчиков

Брюки (2 шт.) — 1200 руб.

Сорочка (3 шт.) — 2940 руб.

Джемпер — 840 руб.

Футболка (2 шт.) — 460 руб.

Спорткостюм — 1120 руб.

Туфли — 1924 руб.

Ботинки — 1430 руб.

Кроссовки — 1044 руб.

Носки (5 пар) — 390 руб.

Итого: 11 348 руб.

Одежда для девочек

Платье или сарафан (2 шт.) — 1260 руб.

Юбка (2 шт.) — 1000 руб.

Блузка (3 шт.) — 1740 руб.

Колготки (3 шт.) — 777 руб.

Джемпер — 900 руб.

Футболка (2 шт.) — 600 руб.

Спорткостюм — 2250 руб.

Туфли — 1179 руб.

Ботинки — 1582 руб.

Кроссовки — 1109 руб.

Носки (5 пар) — 387 руб.

Итого: 12 784 руб.

Канцтовары

Шариковая ручка для правильного письма (5 шт.) — 178 руб.

Карандаш (5 шт.) — 15 руб.

Альбом для рисования (48 листов) — 158 руб.

Фломастеры (12 шт.) — 169 руб.

Рюкзак — 1400 руб.

Тетрадь 12 листов (10 шт.) — 370 руб.

Тетрадь 48 листов (10 шт.) — 270 руб.

Набор для геометрии и черчения — 151 руб.

Пенал — 91 руб.

Итого: 2802 руб.

При покупке всего необходимого к школе на Маркете чек вышел ниже, чем дает средняя статистика. Даже с учетом того, что мы дополнили список канцелярии. Летом-2022 Росстат считал, что для сборов первоклашки-девочки нужно 26,8 тыс. рублей, на парня — 22,3 тыс. рублей. Петростат (ведомство занимается статистикой по Санкт-Петербургу и ЛО) же давал чуть более низкие цифры: для мальчиков до 18,5 тыс. рублей, для девочки — до 20 тыс.

Конечно, набор для школьника этими вещами не ограничивается. Можно купить ребенку удобный ланч-бокс с приборами, чтобы брать обед и перекусы в школу (330 руб.). Увлекающемуся рисованием подарить к 1 сентября большой набор для творчества на 145 предметов в удобном кейсе (1144 руб.) Или трендовую 3D-ручку, которой можно создавать объемные модели (990 руб.). Тем, кто занимается спортом, подойдут часы с шагомером и функциями для безопасности, например, экстренным вызовом родителей (1290 руб.).