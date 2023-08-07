Владимир Вопилин: «NFT-иллюстрации вытесняют масло и холст»

Информационные технологии проникли во все сферы жизни. Даже художники постепенно отходят от традиционной живописи и создают цифровые картины, которые продают в виде NFT, не взаимозаменяемых токенов.

NFT представляет собой уникальный набор зашифрованных данных, который закрепляет за человеком право собственности за цифровым объектом в интернете — от гифки до картины — без права воспроизведения или копирования. Этот токен позволил художникам зарабатывать, продавая свои работы как уникальные произведения искусства за миллионы долларов. NFT-картины уже выставляют на аукционах Christie’s и Sotheby’s.

Одним из пионеров художественного движения NFT стал мастер современного изобразительного искусства, художник-самородок с неповторимым авторским почерком Владимир Вопилин. За рубежом известный под творческим псевдонимом Олан Вольф, он получил широкое признание благодаря своим цифровым произведениям, участию в престижных выставках, в том числе Louvre Abu Dhabi Art Here, неожиданным коллаборациям с такими известными брендами, как Louis Vuitton, Klondike и, конечно же, таланту. Мы поговорили с мастером о месте художника в современном мире и новых подходах к искусству.

— Владимир, я с удивлением узнала, что по образованию вы физик. Существует извечное противостояние «физиков» и «лириков», научно-технической интеллигенции и гуманитариев. Как «лирик», художник одержал в вас победу?

— Видите ли, я родился и вырос еще в СССР, а тогда художник не считался серьезной профессией. И я по настоянию родителей поступил в МГУ на физический факультет, несмотря на то, что рисовал с детства.

Уже окончив университет и планируя строить свою жизнь в области физики и математики, я поехал на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где совершенно случайно попал в компанию шейха Шарджи Аль Касима и французского коллекционера. Шейх интересовался живописью и скупал очень дорогие картины Дали и Пикассо. И когда мы заговорили, я скромно сказал, что тоже рисую. Мои работы ему понравились, и Аль Касим заказал свой портрет. Коллекционер же выразил готовность быть моим агентом, хотя до этого не работал с молодыми неизвестными художниками. Вот так, нарисовав свою первую работу шейху Шарджи, я обрел надежду и понял, что стою на правильном пути. Пока у меня душа лежала к искусству, а образование диктовало заняться физикой и математикой, не было толкового результата. Как только я воодушевился отзывами профессионалов, которые поверили в меня, максимально сосредоточился на искусстве.

— После того, как вы нарисовали портрет шейха, вас начали приглашать на выставки в Дубай. Вы стали принимать участие в различных творческих кампаниях в России, связанных с арт-развлечениями и фэшн-индустрией. А в какой момент вам пришла идея стать NFT-художником?

— Некоторое время я работал в Сочи: рисовал картины для отеля Mariott, оформлял казино, и меня пригласили в «Дом моды Иванова» помогать в показах. Я делал много диджитал иллюстраций, которые они использовали в своих показах на больших экранах, и видел, что это очень позитивно воспринимается аудиторией.

NFT — это уже неотъемлемая часть современной жизни. Когда-то мы с обычных фотографий, напечатанных на бумаге, перешли на цифровые. Сегодня это же происходит в искусстве, NFT-иллюстрации вытесняют масло и холст. И художник должен адаптироваться, он должен уметь и знать, как это применять в профессиональной карьере. Я очень рад, что могу превратить свою работу в уникальную единицу искусства, которая навсегда останется в базе блокчейна.

— Этому как раз посвящен один из разделов вашей книги «Современное искусство как образ жизни», которую вы адресуете профессиональным художникам. Как родилась идея книги и каков ее главный посыл?

— У каждого художника есть свой определенный стиль. Кто-то рисует, как Дали, кто-то, как Шишкин, а я свое направление назвал «искусство без границ». Оно охватывает всё: масло на холсте, карандаш, акрил, граффити, рисунки маслом на теле и разнообразие стилей от сюрреализма до абстракта. Когда люди приходят на мою выставку, они шокированы: имя везде одно — Олан Вольф, а работы совершенно разные. Многие уточняют, один ли художник это рисовал? И я решил рассказать, откуда это взялось, и почему я придумал быть художником, который адаптируется под современные тенденции.

В книге пять глав, которые рассказывают о моих методиках. Например, оригинальный чек-лист, как художнику, представляющему современные тенденции, открыть новые горизонты и применить талант в условиях меняющегося мира. Я пытаюсь показать, как через путь духовного просвещения и арт-терапии освоить максимальное число направлений в современной живописи и охватить большую аудиторию клиентов и коллекционеров.

Также, у меня есть уникальный гид в мир диджитал NFT. Здесь я делюсь идеальной цифровой платформой для современного художника, как сделать картины «живыми».

Ну и, конечно, рассказываю историю своей жизни, как пришел к коллаборации моды, живописи и графики. Я могу творить на стыке направлений искусств, в смежных сферах, это мой эксклюзив. Моя книга называется «Современное искусство как образ жизни» именно потому, что я считаю, что искусство есть в каждом нашем движении: в том, как мы сидим, одеваемся, едим, говорим и ходим. И посыл книги таков — жизнь и образ жизни должны быть как искусство.

— Ваша авторская методика полезна как молодым художникам, которые еще в поиске собственных стилей, так и уже известным профессионалам, которым нужны обновления своего творчества. В чем заключаются методика, а также открытая вами техника Fluid Art, о которых вы рассказываете в своей книге и на мастер-классах?

— Я описываю направление «искусство без границ» как художественный стиль и как арт-терапию, даю методические рекомендации, как найти собственный стиль и сформировать устойчивый имидж. Показываю профессиональным художникам, как в современном мире адаптировать свой стиль и возможно даже расширить горизонты и захватить другие стили.

Также я знакомлю посетителей моих мастер-классов — профессиональных художников — с техникой Fluid Art, название в переводе на русский означает «текучее творчество». Это новое направление в искусстве. Суть данной техники заключается в том, что жидкий акрил разных цветов по очереди или одновременно выливается на холст и смешивается уже на нем, образуя красивый абстрактный рисунок. Погружение в творческий процесс пробуждает подсознание, и человек обретает нового себя, начинает глубже замечать детали.

Действительно, начинающие художники, ищущие себя, а также профессиональные и опытные, используют мои наработки в своей творческой карьере. Например, молодой художник Mr. Vibem применил мою методику сочетания арт и фэшн, и как результат его работа победила в международном конкурсе.

— Вы сегодня известный художник, сотрудничать с вами считают за честь модный бренд Louis Vuitton, американский ювелирный бренд Klondike и другие. Расскажите о ваших совместных проектах.

— С Louis Vuitton мы проводили в Сочи совместные мероприятия, посвященные показам мод, с использованием живописи и моих NFT, которые демонстрировались на огромных экранах. Идея заинтересовала многих состоятельных людей: они приходили на арт-выставку и покупали люксовую одежду и наоборот. Коллаборация повысила интерес к мероприятиям компании, привлекла новую аудиторию.

Также мы вместе с брендом выставляли мои картины в отеле Mariott, что позволило увеличить продажи, привлечь интерес. За месяц количество гостей в выходные дни выросло на 70 %, выручка в лобби увеличилась в два раза: отель стал продавать билеты на пакетное предложение — арт мастер-класс и вечерний коктейль, что обеспечило приток новых гостей, подняло его рейтинг.

Для ювелирного дома Klondike отрисовываю их брендовые часы. Мы представляем их вместе с моими картинами на VIP-мероприятиях, где выставка-продажа сопровождается презентацией NFT. Это привлекает новых членов в элитный клуб бренда и увеличивает продажи.

— Получается, подобные коллаборации выгодны всем. А с какими еще отечественными и зарубежными организациями вы сотрудничаете?

— В Сочи у меня было еще несколько интересных проектов. Так, «Казино Сочи» поручило оформить холл и нарисовать картины, а «Дом моды Иванова» стал проводить совместные выставки и делать одежду с принтами моих картин, в итоге его продажи возросли на 30 % по сравнению с предыдущим годом.

Я даже вел передачу по искусству «Сочи арт» в региональном выпуске на федеральном телеканале «Россия-1», что расширило его аудиторию и увеличило просмотры.

У меня был свой журнал «Интернэшнл арт», посвященный изобразительному искусству, а сейчас сотрудничаю с европейским журналом «Модный дом», который печатает мои картины и привлекает меня как эксперта на международные мероприятия.

— Как признанный эксперт вы вошли в совет директоров в области фэшн-арт в музее русского современного искусства MoRa в Нью-Джерси. Что нового вы привнесли в его деятельность?

— Моя техника сочетания живописи с модельным бизнесом и модой позволила музею развить новое направление показов и выставок в сочетании с ТВ программой и мастер-классами — мой инновационный проект привлек новых клиентов, коллекционеров. Под моим руководством проводятся выставки начинающих художников.

— В 2021 году вас признали в России «Человеком года», а в ОАЭ в 2022-м вы получили приз престижной выставки Louvre Abu Dhabi Art Here и The Richard Mille Art Prize. Расскажите о вашем участии в конкурсах. Что помогло вам одержать в них победу?

— Действительно, практически одновременно я принимал участие в двух конкурсах: в России и в Абу-Даби. На конкурс в ОАЭ меня пригласили, учитывая, что у меня уже были выставки в Дубае, и я состою в элитном клубе в области искусства Ambassadors Club Dubai, участвовал в «ЭКСПО 2020» в Дубае как художник. Выставка была организована на базе музея «Лувр Абу-Даби» и длилась с декабря 2021 года по май 2022 года. В течение этого времени работы участников были выставлены как экспозиция, люди приходили и смотрели. Жюри музея признало меня победителем, и я получил возможность в течение года размещать свои картины в «Лувре». Мой вклад эксперты назвали как «Уникальные новые современные подходы в искусстве».

Премия «Человек года» проходила в Барвихе в сентябре 2021 года. Я был отмечен за «Вклад в NFT диджитал арт». Меня оценили именно в этой номинации, потому что в 2021 году это было новое направление в искусстве, которое я активно развивал и к тому времени уже имел международное признание.

— Вы состоите в International Association Ambassadors Club Dubai в качестве члена совета по искусству. Как вы попали в ассоциацию и чем занимаетесь в этой организации?

— Ассоциация ориентирована на представителей искусства, индустрии отдыха и бизнеса. В нее входят только топовые лидеры. Членство очень дорогое, но я вошел в этот клуб бесплатно, как одаренный художник, такая возможность прописана в уставе. Главное, чтобы у кандидата были участие в конкурсах в регионе Ближнего и Среднего Востока, выставки, достижения. С ассоциацией мы провели ряд выставок и мастер-классов в рамках глобального мирового мероприятия в Дубае «ЭКСПО 2020».

— Какие у вас есть идеи для новых проектов?

— Мечтаю создать международный клуб, который базировался бы в Соединенных Штатах, но объединил все мои арт-контакты: коллекционеров, арт-дилеров, галереи, музеи — без национальностей, без причастности к политике и экономике. Чтобы этот клуб позволил людям искусства обмениваться работами, темами, чтобы мы могли на постоянной основе встречаться, проводить мастер-классы, приглашать интересных спикеров, приезжать друг к другу. Думаю, что клуб сможет поддержать, помочь, наставить молодых художников в начале их карьеры.

Есть еще идея открыть новую галерею Olan Wolf, где буду представлять свои работы. Я хочу творить, изучать, вдохновляться, придумывать интуитивные новые вещи, проводить арт-терапию. Верю, что искусство действительно может спасти мир.