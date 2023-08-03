Проект VK «Места» презентовал специальный выпуск о Петропавловске-Камчатском

B рамках проекта VK «Места» уже прошли съемки более чем в 20 регионах России. До конца 2024 года его участниками станут более 50 популярных инфлюенсеров.

Спецвыпуск проекта показали на форуме «Экосистема», который проходит на территории Камчатки до 4 августа. Новый эпизод проекта VK «Места» в формате киноэссе рассказывает о столице края вулканов – городе Петропавловске-Камчатском, а также об уникальных проектах местных жителей, которые развивают экотуризм и туристические продукты региона. Посмотреть ролик можно в VK Видео.

«Места» – проект VK, в рамках которого до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для продуктов и сервисов компании.

«Эта работа стала первым специальным эпизодом в рамках нашего проекта. Традиционно мы снимаем про уникальные места региона или по-новому открываем уже известные тревел-направления. Здесь же мы решили сделать акцент именно на городе, который по факту является воротами Камчатки. Все наши герои – это его жители, вместе с ними мы уезжали к океану или поднимались смотреть на сопки. Мы хотели в том числе подчеркнуть, насколько важно развивать экотуризм в регионе. Именно поэтому, в том числе, впервые мы показали выпуск на площадках экофорума», – говорит руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Традиционно в рамках проекта регионы вместе со съемочной группой открывают популярные инфлюенсеры. Героиней спецвыпуска стала амбассадор проекта, телеведущая и продюсер Елена Летучая.

«Мне кажется, когда ты находишься здесь, на Камчатке, ты чувствуешь, как дышит планета. Ты чувствуешь ее сердце. Такие дикие места невероятны, и мне нравится, что пока здесь не так много туристов, что здесь все-таки еще осталась первозданная красота природы», – делится своими эмоциями в выпуске Елена Летучая.

Героями киноэссе также стали местные жители, которые развивают собственные тревел-проекты. Среди них: основатель первой школы серфинга в России Антон Морозов, капитан катера «Эсмеральда» Сергей Варяников, основатель первого в стране вулконариума Сергей Самойленко и командир вертолета МИ-8 Антон Яковлев. Также своими эмоциями в выпуске делились актер Сергей Романович и тревел-блогер Анастасия Торшина.

Съемки проходили в Петропавловске-Камчатском, у кальдеры вулкана Узон и у подножия вулкана Мутновский. Также съемочная группа побывала на Халактырском пляже, дачных термальных источниках и в других локациях региона.

Всего в рамках проекта VK «Места» уже прошли съемки более чем в 20 регионах России. До конца 2024 года его участниками станут более 50 популярных инфлюенсеров – артистов, блогеров и телеведущих. Сейчас в сообществе проекта «Места» проходит конкурс, в рамках которого можно выиграть путешествие в Дагестан.

Проект «Места» реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).