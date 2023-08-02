Глеб Панфилов. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

За жизнь Глеба Панфилова продолжают бороться московские медики. 89-летний режиссер все еще находится в тяжелом состоянии.

11 мая Глеб Анатольевич попал в реанимацию нейрохирургии Института им. Склифосовского с инсультом. Встал вопрос об операции, позже врачи от неё отказались из-за возраста Панфилова. Его перевели в другую московскую больницу. Но о полном выздоровлении речи не идет.

- Глеб Анатольевич пока еще в палате интенсивной терапии. Состояние непростое, - подтвердил нам директор театра «Ленком» Марк Варшавер. – Но мы все надеемся, что он поправится. Рядом с ним его сын Иван. Ваня с ним постоянно. Он держит руку на пульсе. Через сына Глеб Анатольевич всем передает привет. Дай бог, всё образуется. Но проблема в том, что его преследует воспаление легких.

Режиссер Глеб Панфилов был не чужим человеком «Ленкому», он ставил спектакли в этом театре. Его жена народная артистка СССР Инна Чурикова проработала здесь 47 лет.

Инна Михайловна ушла из жизни в январе этого года. Панфилов и Чурикова прожили вместе более полувека. Она была его музой, Панфилов снимал жену почти во всех своих фильмах, ставил на нее спектакли. Такая грандиозная потеря, конечно, отразилась на его здоровье. Как говорят близкие режиссера, после её ухода он потерял интерес к жизни.

«КП» желает Глебу Анатольевичу скорейшего выздоровления.

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