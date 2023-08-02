Михаил Трухин: «Мой герой - подловатый, хитроватый и болтает много»

Актеры Виталий Хаев (слева) и Михаил Трухин (справа) на съемках фильма "Огниво".

«Огниво» - классическая сказка Ганса Христиана Андерсена про солдата, который с помощью волшебного огнива и трех собак с гигантскими глазами обрел супругу-принцессу и целое царство. Сейчас ее экранизируют кинокомпания СТВ, телеканал «Россия» и компания CGF. Продюсером стал мэтр Сергей Сельянов, выпустивший, с одной стороны, все самые знаменитые фильмы Алексея Балабанова, а с другой - множество сказок (в том числе мультики про трех богатырей и «Конька-Горбунка»).

В русской версии сказка Андерсена будет существенно переработана и превращена чуть ли не в русскую народную. Там будут царь Берендей, злодей Лиходей, слуга Балалай и так далее. Солдат превращается в Ивана – паренька, который бродит по свету в поисках себя и лучшей доли и любит байки рассказывать, что он на самом деле заграничный принц, просто его заколдовали, превратив в обычного человека. А принцесса, то есть царевна (ей 12 лет, так что романтическая линия исключается) окажется внутри огнива - туда ее заточил тот самый Лиходей с помощью заклинаний из волшебной книги. Ее отца, царя, он заставил исчезнуть, а царицу - потерять всякую память о семье, после чего уселся править рядом с ней. Еще в фильме будут подземное царство колоритного народца гмуров, полет на воздушном шаре, небесный сад, говорящий ворон и механическая лошадка по имени Куда-надо.

Съемки идут в Великом Новгороде, а продолжатся в Карелии и Санкт-Петербурге. Ставит фильм Александр Войтинский, который собаку съел на сказках, как русских народных, так и современных (он поставил «Черную молнию», «Призрака» и «По щучьему велению», который должен выйти в прокат осенью).

- Мы все росли, в том числе, и на этой сказке. Только приключений у нас побольше, и герой моложе, - рассказывает Войтинский, - по жанру, это классическая русская сказка с чудесами и озорством. А по стилю, абсолютно роскошный историзм - сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времён и близких культур. Мы снимаем в настоящих интерьерах, продолжили традицию нашего «По щучьему велению». Только тогда мы отправились в Сибирь, а теперь на северо-запад, снимаем в Новгородском кремле и Знаменском Подворье. Это исторические памятники, включенные в список Культурного наследия ЮНЕСКО.

Главные роли - Ивана и спрятанной в огниве принцессы Даши - сыграют Роман Евдокимов и Антонина Бойко. А еще в фильме снимаются Михаил Трухин, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Юрий Кузнецов и звезда фильма «Майор Гром. Трудное детство» - Сергей Марин.

Михаил Трухин, например, рассказал журналистам на съемках:

- Сегодня мы снимали почти самое начало фильма, сцену во дворе дворца. Маленькая царевна Даша тренируется со своим наставником Фомой (Сергей Марин. - Ред), она боевая, учится драться на палках. А мой герой, Балалай, и герой Виталия Хаева – Лиходей – слуги. Дрова рубят. Я дров сегодня нарубил много… Балалай - говорящее имя: мой герой болтает много. И становится правой рукой главного злодея. Подловатый, хитроватый, себе на уме. Он человек сочувствующий, но шансов на то, что он из подлеца станет добрым, нет. Да, есть у него свои переливы, но…

А Ирина Старшенбаум рассказывает:

- Я давно мечтала сыграть в сказке. И вот сбылась мечта. За последний год было много серьезных драматических работ. И в моей карьере это не первая роль матери. Но действительно интересно, что в «Огниве» роль Царицы доверили молодой актрисе... Костюмы у меня прекрасные, Надежда Васильева - мой любимый художник, всегда мечтала поработать с ней (Васильева - знаменитый костюмер, вдова Алексея Балабанова, одевавшая его персонажей, в том числе Данилу Багрова. - Ред.). Здесь они работают вместе с Ольгой Михайловой, не первую сказку делают вместе. Жаль, вы не видели мое основное платье, сшитое из золотых нитей… На примерке я увидела платье другого персонажа и на нем были вышиты такие золотые львы. Я сказала, что тоже хочу. И Надежда сделала мне на платье ящериц.

И, наконец, Виталий Хаев, сыгравший главного мерзавца, Лиходея, говорит:

- Сущность Лиходея - коварство, обман, жестокость. Главное зло, которое есть в этой истории сосредоточено на мне. Но, как известно, в сказках добро всегда побеждает, так что участь моя предрешена. Что нужно злу? Деньги, власть, богатство. Лиходей был всегда слугой. Находясь в услужении, мечтал о власти и решил свою жизнь поменять в эту сторону. Никаких остатков добра в моем персонаже не наблюдается. Совершенно чистое зло…

Я несколько раз делал заходы на то, чтобы сняться в сказке, но все не складывалось. Даже один раз мне сшили костюм но началась пандемия... И вот наконец, все срослось.