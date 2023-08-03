Вспотел и постарел: ускоряет ли жара возрастные изменения

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К концу этой недели центральную Россию накроет мощная волна раскаленного воздуха. 5-7 августа температура в Москве поднимется до 32-34 градусов, в Калужской и Рязанской областях до 35-36 градусов, в Курской и Белгородской областях - до плюс 37 градусов. Гидрометцентр объявил «штормовое предупреждение из-за аномальной жары». «Комсомолка» продолжает разбираться с экспертами: как влияет зной на наше здоровье, психику, как сказывается на шансах стать долгожителями? Профессор-кардиолог Филипп Копылов рассказал «КП», что пекло серьезно бьет по сердечно-сосудистой системе. И назвал признаки, когда может понадобиться корректировка лечения, изменение дозировки назначенных лекарств.

А как сказывается аномально жаркая погода на возрастных изменениях в нашем организме? Правда ли, что ускоряется старение, потеря упругости кожи или такие страхи преувеличены? Об этом мы поговорили с директором Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского, ведущим Телеграм-канала «Путь долгожителя», член-корреспондентом РАН Алексеем Москалевым.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ «СТРАХОВКА» РАБОТАЕТ НЕ ВСЕГДА

- В результате длительной эволюции человека ферменты нашего тела (одна из движущих сил обмена веществ. - Ред.) приспособлены к эффективной работе при определенных условиях окружающей среды. Среди самых важных факторов - температура и кислотность. При этом диапазон оптимальных температур довольно узкий, - поясняет ученый. - Когда становится слишком жарко или слишком холодно, в организме включаются специальные защитные механизмы. Однако их возможности не безграничны. Поэтому у людей возникает перегрев или переохлаждение.

Как рассказывал «КП» главный специалист по первой помощи Минздрава РФ Геннадий Неудахин, исследования показали: риск перегрева организма особенно высок, когда температура окружающей среды приближается к нормальной температуре тела человека. То есть при жаре в районе 36 - 37 градусов. В то же время, если у людей есть какие-то заболевания, то теплообмен может быть нарушен. Тогда вероятен тепловой удар и при меньшей температуре.

КАК ПЕРЕГРЕВ ЛИШАЕТ НАС КИСЛОРОДА

Что именно происходит при перегреве и как это влияет на различные процессы, включая возрастные изменения, связанные со старением человека? Алексей Москалев перечислил возможные последствия:

1. В случае перегрева нарушается работа некоторых белков, важных для метаболизма. Такие сбои в нейронах головного мозга могут привести к потере сознания.

2. При повышении температуры тела снижается способность гемоглобина насыщать организм кислородом. Также ухудшается выведение углекислого газа. Это может негативно сказываться на работе всех органов и тканей.

3. Дальнейшее повышение температуры может приводить к необратимому нарушению структуры белков, из которых состоят все наши клетки (это явление называется денатурацией белков).

- Денатурированные белки сбиваются в нерастворимые агрегаты, снижая жизнеспособность клеток, - рассказывает профессор Москалев. - Подобные процессы, только медленно, развиваются у людей с возрастом, вызывая старение клеток.

- Алексей, выходит, перегрев в жару провоцирует, ускоряет старение?

- Есть важный нюанс. Если повышение температуры кратковременное, то успевают сработать защитные механизмы (так называемые белки теплового шока и др.). Наши клетки даже могут переходить на повышенный уровень защиты от будущих повреждений. Это замедляет старение. Например, такие эффекты отмечаются при периодическом посещении бани или сауны (если у человека нет противопоказаний по состоянию здоровья. - Ред.). Однако, если перегрев сильный или длительный, то повреждения белков могут негативно сказаться на самочувствии.

- Это будет временное недомогание или реальное старение организма? Недавно вышла публикация биологов из Великобритании, которые установили, что в сильную жару у людей ускоряется метаболизм. А ряд ученых считает, что чем выше метаболизм, тем быстрее идет старение.

- Безусловно, постоянное влияние температуры имеет значение для продолжительности жизни. Например, в опытах было показано: если холоднокровных животных держать при меньшей температуре окружающей среды, можно продлить им жизнь. Что касается теплокровных, то когда мышам с измененным гипоталамусом (в нем находится центр терморегуляции организма. - Ред.) немного понизили температуру тела, то они тоже жили дольше. Однако исследований о связи скорости метаболизма, старения и продолжительности жизни именно у людей на сегодня не достаточно, чтобы делать однозначные выводы.

В любом случае, жара в нашей стране держится не так долго, чтобы можно было говорить о ее существенном влиянии на скорость старения, считает ученый.

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Зной усиливает вред сахара для кожи

Врачи не устают повторять, что избыток сахара вредит нашей коже и всему организму в целом. В жару этот вред может усугубляться, предупреждает Алексей Москалев. Ученый привел убедительный аргумент, который способен отбить тягу к сладкому у многих. Как минимум - у тех, кто стремится сохранить молодость и привлекательность.

- Высокий уровень глюкозы в крови на фоне повышения температуры в жару может ускорить процесс старения кожи, - отмечает эксперт. - Поскольку такие условия способствуют образованию сшивок молекул белков кожи, коллагена и эластина.

Поясним: такие процессы неблагоприятно отражаются как на структуре, так и на внешнем виде кожи. В частности, активизируется образование морщин.

«Поэтому в жаркую погоду стоит ограничить употребление сахара и сладких напитков», - советует директор Института биологии старения ННГУ.

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Семь «правил игры» в жаркую погоду от профессора Москалева

По просьбе «КП» ученый перечислил, какие меры принимает для хорошего самочувствия в жаркую погоду сам и советует другим.

1. Старайтесь оставаться в прохладных помещениях, особенно во время самой жаркой части дня (с 12 до 15 - 16.00).

2. Носите светлую, просторную одежду из натуральных материалов, которая позволяет коже дышать.

3. Не забывайте надевать головной убор, чтобы защититься от прямых солнечных лучей (при непокрытой голове растет риск солнечного удара).

4. Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Алкоголь и кофе могут усугубить обезвоживание, поэтому их желательно ограничивать в жару (или восполнять потери воды после употребления таких напитков. - Ред.).

5. Избегайте физической активности на открытом воздухе во время самой жаркой части дня. Если вам нужно заниматься физической работой, старайтесь делать это в более прохладное время или в помещении с кондиционером.

6. Используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты от УФ-лучей.

7. Будьте внимательны к признакам перегрева, таким как: головокружение, слабость, головная боль или тошнота. При появлении таких симптомов как можно скорее найдите прохладное место и попробуйте охладиться (расстегнуть одежду, сделать прохладные компрессы и т.д.).

Важно: если в течение 15-20 минут не наступает облегчение, нужно вызвать Скорую, рассказал «КП» эксперт по оказанию первой помощи Геннадий Неудахин. Также помощь врачей необходима, если тепловой удар случился у ребенка, человека пожилого возраста, с хроническими заболеваниями.