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На Южно-Донецком направлении знают, как правильно разделать «Краба»

«Южная» группировка войск на Донецком направлении упокоила до трех рот, два танка, три бронемашины, четыре пикапа, артсистема М777 САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя более трех рот, три бронемашины, три автомобиля, польскую САУ «Krab» и колесную самоходную гаубицу «Богдана». На Запорожском направлении потери противника превысили 220 бойцов, танк, две БМП и два автомобиля. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила две атаки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, уничтожила два взвода, две бронемашины, два автомобиля, РСЗО Град, САУ «Krab», две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометная установка Нона, самоходную гаубицу Мста-С и Мста-Б. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до 115 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля, артустановку М777 , САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.Силы ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 28 украинских БПЛА. Хорошие четные числа.

В Варшаве признают ухудшение отношений с Киевом

Павел Яблоньский, замминистра иностранных дел Польши, заявил, что украинско-польские отношения переживают кризис. Чиновник в эфире RFM FM отметил, что это связано с действиями боссов незалежной. Яблоньский недоумевает из-зап резких высказываний из Киева в адрес Польши и ее дипломатов. Он добавил, что в последнее время на Украине появились «некоторые эмоции», которые могут быть связаны с продолжением конфликта на территории страны. Отношения Польши и Украины вновь обострились 1 августа, после вызова в МИД Украины польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого из-за заявлений Варшавы о том, что украинской стороне стоит начать ценить роль Варшавы и ее помощь. Как говорили в известном советском фильме «скотинка ты неблагодарная».

Минск махнул рукой на соглашение с Украиной об обмене жилых помещений

В Белорусском совмине заявили, что правительство этой страны прекратило действие соглашения с незалежной об условиях и порядке обмена жилых помещений. В постановлении белорусского Совета министров говорится: «Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Украины об условиях и порядке обмена жилых помещений, подписанного в Минске 17 июля 1995 года. МИДу направить уведомление о прекращении действия соглашения». Это соглашение регулировало порядок обмена жилых помещений между гражданами Белоруссии и Украины, иностранными гражданами, лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях обоих государств и переселяющимися из одного государства — участника соглашения в другое. Ну, побаловались — и будет

146 чехов захотели влиться в ряды ВСУ, но получилось не у всех

Петр Павел Чешский президент Чехии, на днях разрешил 14 гражданам страны направиться в ВСУ и отклонил еще восемь подобных запросов. Его предшественник, Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам республики 132 разрешения присоединиться к ВСУ. Общее число чехов, решивших добровольно поучаствовать в боевых действиях на Украине,за полтора года достигло 146 человек. Покащзетельно, что точрной информации об участии этих «добровольцах» в боях нет. Бравый солдат Швейк потирает потные ручки.

В украинский порт на Дунае зашли суда из Греции, Израиля и Турции

Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в России, сообщил, что три грузовых корабля причалили в украинском порту на Дунае. Это первые речные транспорты после нанесения ударов по портовой инфраструктуре незалежной на Дунае. Мирошник написал в ТГ-канале: «По данным украинских пабликов, суда принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям». Содержание грузов на кораблях высокой науке неизвестно. Зато оно известно мимолетным «калибрам» и «кинжалам».

Байден решил отщипнуть от украинского пирога в пользу Тайваня

Financial Times пишет, что Байден обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из допбюджета, выделенного на помощь самостийной. Вашингтон хочет ускорить поставки вооружений Тайваню из-за «растущей угрозы со стороны Китая», и финансирование для Тайваня включат в дополнительный бюджетный запрос по Украине. Нежданчик.

Зеленский признал ущерб от ударов по югу незалежной

Шестой президент самостийной признал, что после ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге его великой державы. Зеленский подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы в приморских городах. В ночь с 1 на 2 августа в Измаиле Одесской области рвало так — мама не горюй. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона случились большие пожары. А будут еще больше. Ховайтесь, парубки.

Запад «не замечает», что самостийная — оплот педофилии

Франсуа Асселино, французский политический комментатор, констатировал, что несколько лет назад западные СМИ называли Украину оплотом педофилии и коррупции - но сейчас европейские и американские масс-медиа продвигают другой нарратив. Лидер французской партии «Народный республиканский союз» сообщил: «Что писали СМИ четыре года назад - в 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми, охраняемый высшим руководством. В 2022 году нам говорят, что Украина, это «оплот наших ценностей» против России». Он приводит примеры прежних многочисленных публикаций о процветании педофилии в незалежной и говорит о равнодушии Запада к этим фактам. Почему-то это не удивляет и не тревожит ни дух Адольфа Алоизовича, ни его живых последователей в Брюсселе.

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