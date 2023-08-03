Ирина Старшенбаум снимается в киносказке «Огниво» с Яном Цапником

Фото: СТВ

В последнее время кинематографисты обратили серьезное внимание на детские и семейные темы, цепляющие внимание максимального сегмента аудитории. И успех «Чебурашки» вдохновил, и отличные сборы «Последнего богатыря», и вообще, как показало время, советские фильмы для детей до сих пор пользуются большим спросом. Так почему бы не пойти по проторенной дорожке?

«Старая, старая сказка»

Все мы помним блестящую картину «Старая, старая сказка» (1968) по произведениям Ханса Кристиана Андерсена на музыку Андрея Петрова с Олегом Далем, Мариной Нееловой, Владимиром Этушем и многими другими прекрасными артистами. Но то — перевернутая страница.

Фото: СТВ

А теперь современные киноделы решили дать ответ советскому хиту. Компания СТВ («Конек-горбунок», «По щучьему веленью») совместно с каналом «Россия 1» начала снимать фильм «Огниво» по сюжету одноименной сказки.

Фото: СТВ

В главной роли — Иван Евдокимов («Перевал Дятлова», «Подольские курсанты»). Он сыграет позитивного и смекалистого солдата, что в поисках удачи нашел в сказочном царстве огниво (старинную зажигалку), из которого внезапно появляется царевна Даша (Антонина Бойко) и просит о помощи.

Фото: СТВ

Несмотря на основу из датской сказки, в сюжет сценаристы вмонтировали и других узнаваемых сказочных персонажей — русских. Снимает проект Александр Войтинский («Елки», «Джунгли», «По щучьему велению»). Да и действие картины развернется в Берендеевом царстве.

Фото: СТВ

Кроме Евдокимова и Старшенбаум в проекте заняты Виталий Хаев, Ян Цапник, Михаил Трухин, Юрий Кузнецов и другие.

Фото: СТВ

Съемки проекта продолжаются в живописных уголках России: в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в Карелии, а также в Санкт-Петербурге.

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