ВСУ, опасаясь морского российского десанта, минировали украинское побережье Фото: соцсети

Поляки на днях имели наглость упрекнуть украинцев в неблагодарности. Дескать, вместо того, чтобы кланяться с утра до вечера, встав на колени для убедительности, укры продолжают требовать помощи и денег, а еще огрызаются. Между тем, президент Зеленский еще в истории с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, рассказал, что украинцам надо просто объяснить, как именно надо благодарить западных союзников, и все пойдет, как по маслу. Потому что нет в мире более благодарной нации, чем украинцы. Изначально, по определению.

Вот, например, взять, к примеру, турок. Их украинцы отблагодарили уже более, чем.

Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников на территории Незалежной. Напомним, ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о начале строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. А еще раньше гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар объявил, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Даже землю под завод купили еще в прошлом году. Правда, тогда строительство застопорилось, потому что украинские чиновники потребовали у турка взятку за энергоподключение. Турок тогда расплевался с Киевом, но "Байрактары" все же поставлять не перестал, пусть и в меньших количествах. Но сейчас, похоже, все вопросы удалось решить, и завод по производству беспилотников решили все же строить, хоть все понимают, что в итоге у российских ракет и БПЛА просто прибавится еще одна цель. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще год назад обрисовал такую единственную безальтернативную перспективу этого турецкого заводика по производству военного снаряжения на территории Незалежной.

Ну как, по производству? По отверточной сборке из готовых комплектов. На большее украинская промышленность сейчас не способна, если вести речь о серийном производстве.

Впрочем, сейчас не об этом. Заводик еще не начали строить на земле, а украинская сторона уже отблагодарила турецкую. Причем, в лучших традициях "украинского лыцарства". Властям Стамбула пришлось закрыть общественный пляж Шиле в окрестностях города, потому что на нем, буквально в прибрежной полосе обнаружили 28 морских мин, которых волны прибили к турецкому берегу.

Бартер по-украински. Ни больше, ни меньше. Вспомним, как в прошлом году ВСУ, опасаясь морского российского десанта, минировали украинское побережье, но делали это настолько "свидомо", что первый же сильный шторм сорвал чуть ли не все мины с минрепов. И они пошли гулять, а турецкие пограничники вылавливали их уже на подступах к Босфору, где они создавали реальную угрозу международному судоходству.

Так что, пусть президент Турции не останавливается, а передаст Киеву еще побольше всяческих "ништяков". Побольше, побольше давай, Эрдоган! Потому что украинцы, вне всяких сомнений, непременно его за них "отблагодарят".

Так, как у них получится. За ними не заржавеет.