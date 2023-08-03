Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб, нанесённый Африке

Володин призвал ООН рассмотреть вопрос компенсаций Африке со стороны стран Запада Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Думы Вячеслав Володин призвал ООН рассмотреть вопрос компенсаций Африке со стороны стран Запада — прежде всего, США, Британии и Франции — за ущерб, нанесённый континенту. Об этом председатель парламента написал утром 3 августа в своём телеграм-канале.

«За период колониализма США, Британия и Франция, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 млн человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку», — напомнил Володин, подчеркнув, что исследователи называют это «возможно, самым большим преступлением в истории Англии» (основными получателями «чёрного товара» выступали британские колонии в Новом Свете, включая будущие южные штаты США, где африканцев использовали в качестве бесплатной рабочей силы на плантациях).

Несмотря на то, что работорговля была запрещена в XIX веке, а большинство колоний добились независимости в XX веке — Запад даже сейчас продолжает эксплуатировать их. Например, «любые инициативы по защите интересов африканского народа и окружающей среды выхолащиваются под иностранным давлением», — пишет Володин.

(Один из ярких фактов — ситуация в Нигере, где на прошлой неделе произошёл антиколониальный переворот. Эта страна — поставщик урана во Францию, однако разработка полезного ископаемого ведётся открытым способом, пустынный ветер разносит радиоактивную пыль по огромной территории, у многих жителей Нигера нет электричества, хотя его топливо освещает каждую третью лампочку в Пятой Республике — прим. ред.)

«Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», — подвёл итог Володин.

Объём телеграм-поста ограничен — туда не вошли и другие многочисленные примеры угнетения Южного континента со стороны стран Запада. Например, Италия на протяжении 50 лет пыталась захватить главную православную державу континента — Эфиопию. Однако, в том числе благодаря русским военным советникам, армия африканского императора разгромила оккупантов в битве при Адуа весной 1896 года.

Попытки продолжились с приходом к власти в Риме фашистов. В 1935 году Италия вновь вторглась в Эфиопию; тогдашний аналог ООН — Лига Наций — ничего не смог сделать. Фашистская армия применяла против почти беззащитных африканцев химическое оружие (ядовитые газы); от боевых действий, а также репрессий на оккупированных территориях, погибло свыше семисот тысяч эфиопов.