Минэкономики России: «Потенциал работы с Африкой не только не исчерпан, но даже до конца не приоткрыт»

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка участники панельной дискуссии «ЕАЭС — Африка: горизонты сотрудничества» рассмотрели перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза и стран Африки. Спикеры обсудили, как сегодня в торгово-экономическом сотрудничестве евразийских государств и стран Африки активно задействовать не только возможности двусторонних контактов, но и потенциал региональных экономических объединений.

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров на правах модератора дискуссии отметил, что работа по объединению интеграционных структур России и Евразийского пространства и Африки ведется с 2019 года и, несмотря на непростые условия, ЕАЭС нарастил взаимодействие с целым рядом африканских стран, особенно продвинулся диалог с Египтом, с которым сейчас ведутся активные переговоры по зоне свободной торговли. Вместе с тем, он отметил, что в России все еще слабо знают Африку, её рынки и возможности. На континенте же идет бурный экономический рост и он меняется на глазах. В Африке, в свою очередь, не очень знакомы с ЕАЭС и его работой.

Заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, получив слово, заявил: «Мы рассматриваем страны Африканского континента в качестве надежных партнеров по равноправному диалогу, а самое главное, партнеров, потенциал работы с которыми не только не исчерпан, а еще не до конца даже приоткрыт».

По его словам, ключевая задача на сегодня выявить неиспользованный потенциал торгово-экономического сотрудничества, выработать механизмы его реализации, и выстроить взаимодействие по линии интеграционных объединений. Вольвач также отметил, что создание африканской континентальной зоны свободной торговли стало важной и перспективной вехой в развитии региона: «Речь идет о формировании единого рынка с суммарным ВВП более 3,4 триллиона долларов. Объем внутренней торговли государств-членов по итогам 2022 года составил 91,5 млрд долларов, что сопоставимо с ЕАЭС — 83,3 млрд долларов. И эти объемы растут». Замминистра заверил, что ЕАЭС сможет предложить африканским партнерам комфортный вариант сотрудничества, актуальную повестку и участие в трансконтинентальных проектах.

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев обратил внимание на то, что Африка с большим интересом относится к сотрудничеству с ЕАЭС и обмену опытом. При этом он подметил, что не стоит учить Африку интеграции, так как на континенте накоплен богатый опыт реализации подобных процессов. Директор по управлению партнерствами и мобилизации ресурсов Комиссии Африканского союза Стив Патрик Лаланде подтвердил, что подобное сотрудничество африканцам интересно: «ЕАЭС и Африка с такими разными и большими рынками имеют большие возможности для экономического роста, которые могут изменить глобальный и региональный экономический ландшафт».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об имеющемся дисбалансе в торговле и перспективах его корректировки, сделав акцент на статистике. Согласно озвученным главой РСПП цифрам, товарооборот России с Африкой оценивается Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 26 млрд. 23 млрд — экспорт из ЕАЭС, 3 млрд — импорт в ЕАЭС. «Если сравнивать эти цифры, видно, какой дисбаланс сильный. Это индикатор того, что у нас еще большие резервы не только для балансировки двустороннего сотрудничества, но и для повышения интенсивности торговли,» — пояснил Шохин. — «Если бы мы использовали весь текущий потенциал взаимной торговли, то, по оценкам, объем африканского экспорта в ЕАЭС мог бы достигнуть 11 млрд, то есть мог бы быть увеличен почти в 4 раза». По его словам, из-за общего неравенства экспорта-импорта дисбаланс возникает и в логистике (туда идут загруженные суда, обратно пустые), что также повышает издержки, которые не позволяют использовать весь потенциал. «Наш бизнес стремится к тому, чтобы сотрудничество с африканскими партнерами было взаимовыгодным», - заключил спикер.

Среди приоритетных направлений сотрудничества ЕАЭС с африканскими партнерами в ходе дискуссии были обозначены: инфраструктура и сельское хозяйство, торговля, инвестиции и развитие предпринимательства, региональная экономическая интеграция и техническое регулирование.

УСЛЫШАНО НА ФОРУМЕ

«Мы наращиваем ежегодно объемы. Постоянно работаем над расширением географии. Поэтому мы ожидаем серьезный рост именно наших поставок в африканские страны в ближайшие 2-3 года. Я думаю, если мы на подобном мероприятии через пару-тройку лет встретимся, можно будет говорить, что, как минимум, двукратно мы увеличим объем поставок по сравнению с сегодняшним днем».

Антон Малыхин, директор по продажам на экспорт ГК «Ростсельмаш» - в студии «Комсомольской правды»