Пользователи ВКонтакте получили новые инструменты для создания и публикации фото и постов

ВКонтакте представила обновления фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов. Пользователям станут доступны новые инструменты, которые помогут быстрее и проще редактировать и публиковать фотоконтент. В их числе: более широкий выбор фильтров и пропорций для обрезки кадра, возможность загружать снимки без альбомов и выбирать между каруселью и сеткой при публикации фото.

Обновление фоторедактора

В фоторедакторе появилось больше фильтров: они позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими. Также можно выбрать интенсивность фильтра. Авторам стало доступно больше пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать её на любое количество градусов. Также обновлён дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты. Новый фоторедактор доступен пользователям, когда они делятся снимками в записях и добавляют фото в альбомы.

Новые возможности для загрузки фото

Важные фотографии можно закрепить в разделе «Фото», чтобы они всегда были видны в профиле. Это поможет выразить настроение и подчеркнуть индивидуальность. Снимки можно загружать напрямую в фотопоток, без добавления в альбом или размещения на стене. Также есть возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их, а потом в любой момент вернуть во вкладку «Фото» или в любой из альбомов. Редактировать альбомы и менять настройки их приватности теперь можно и с мобильных устройств.

Новый интерфейс для создания постов

Редактор постов получил новый дизайн с акцентом на быструю публикацию контента. Все расширенные настройки вынесены на отдельный экран и упрощают создание нового контента. При загрузке фото и видео в обновлённом редакторе будут доступны два формата публикации: сетка и карусель. Это позволит авторам контента делать выбор — чередовать форматы или остановиться на любимом варианте.

Обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора постов постепенно станут доступны всем пользователям.

Ранее ВКонтакте представила Базу знаний для авторов со всей информацией об инструментах для создания, продвижения и монетизации контента. С её помощью начинающим креаторам будет проще ориентироваться в возможностях социальной сети, а опытным — находить свежую информацию о новых инструментах.