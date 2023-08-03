Западники все время ищут какое-то оправдание неуспехам украинских войск Фото: REUTERS

Британская разведка нашла причину неудачного наступления ВСУ. Честное слово! Никогда бы сам никто не догадался, если бы не потомки Джеймса Бонда". Это кустарники, которые мешают ВСУ. Но не только сами, а еще вместе с мелкими деревьями.

- Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета, — докладывают британские разведчики. - Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей. Хотя подлесок может также служить прикрытием и для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение.

Надо понимать, что в тех местах, где вперед продвигаются российские войска, кустарников нет – они там все вырублены. Уж не британскими ли садовниками?

Вообще, это, конечно, смешно. Западники все время ищут какое-то оправдание неуспехам украинских войск. Зимой это был "генерал Moroz". Им, помнится, еще гитлеровские генералы оправдывали неудачи и разгром вермахта. Как видим, пригодилось спустя 80 лет. Весной грозного "генерала" сменил "полковник Rasputiza", а как все высохло, то появился "майор Kustarnick". Коварные русские по ночам высаживают кусты, ходить в которые ВСУ чрезвычайно опасно. А не ходить после прилетов русских ракет и снарядов не получается.

Что дальше? "Капитан Trava"? Вы же понимаете, что трава тоже может мешать. Мало того, что она скрывает мины, так ведь на ней можно еще и поскользнуться, а то и запутаться в ней, если высокая.

Надо бы все поля, где идут бои, заасфальтировать, чтобы украинцам ничего не мешало, но наступать на асфальте в летнюю жару, тоже неудобно. А еще имеются всякие комары и мошки. Или "британская разведка" оставила это для "британских ученых"? Ей-ей, сразу и не поймешь, кто из них обставил кого на ровном месте.

А есть еще страшнейшее оружие, о котором британские разведчики не имеют понятия. Потому что они не смотрели фильм "ДМБ", иначе бы поняли, что воевать против России – дело абсолютно бесполезное.

- Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем, вручную, — наставлял там прапорщик новобранцев. – Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.

Нет, Бондам, конечно же, такое не снилось. Но это наше самое секретное оружие, которое мы еще не применяли.

Получается, что для наступления ВСУ не подходит никакое время года. Зимой – морозы и снег, весной – дожди и грязь с распутицей, летом – жара и "зеленка". А скоро осень – и новые дожди с распутицей.

Может, им там еще и борщевик посеять с коптеров?