Дипломатический нонсенс: посольство Молдавии в России могут превратить в гостиницу

В МИД России назвали нелегальным открытие гостиницы в посольстве Молдавии в Москве. Фото: Александр Щербак/ТАСС

По данным источника «КП», посол Молдавии в России Лилиан Дарий при содействии известного молдавского предпринимателя Дмитрия Шлопака прорабатывает возможность организации на территории посольства Молдавии в РФ коммерческой деятельности. Речь идет о том, что по адресу улица Кузнецкий мост, дом 18 в Москве планируется открыть гостиницу, ресторан национальной кухни и даже складские помещения.

Чтобы избежать каких-либо вопросов со стороны правительства Молдавии к своей «дипломатической» деятельности, г-н Дарий, добавил источник, предпринимает попытки заручиться поддержкой министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску.

Но насколько подобным бизнес совместим со статусом дипломатического представительства на территории РФ? За разъяснениями «КП» обратилась в МИД РФ.

В нашем Министерстве иностранных дел дали четкий ответ. Там пояснили, что подобная деятельность является нелегальной. Неужели молдавские дипломаты не в курсе?