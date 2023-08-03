Ирина Мирошниченко - одна из самых красивых актрис советского кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биография народной актрисы РСФСР Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа 2023 года. Она была не только актрисой, но еще и певицей, в ее репертуаре была песня «Коренная москвичка». Со строчками «Мне уютно в этом городе большом, здесь мой дом, здесь мой дом». Однако на свет она появилась в Барнауле, 24 июля 1942 года: туда был направлен ее отец-политрук. Впрочем, в совсем нежном возрасте, двух лет от роду, Ирина с матерью вернулась в столицу. Подробнее о биографии Ирины Мирошниченко в нашей статье.

Детство и юность Ирины Мирошниченко

В Москве Ирина Мирошниченко росла в бедности. Вспоминала, что мать кормила ее драниками из картофельных очисток, пожаренных чуть ли не на машинном масле - другой еды элементарно не было. Но при этом мать делала все, чтобы дочь получила хорошее девичье образование: выучилась игре на фортепьяно и скрипке, знала французский язык… И на фотографиях Ирина с матерью выглядят вполне благополучными: они «держали фасон».

Умение варить кашу из топора пригодилось, когда Ирина поступала в Школу-студию МХАТ (до того она училась в студии при Театре Ленинского комсомола). Для последнего тура творческого конкурса мать сшила ей великолепное белое платье с синими цветами. Ирина надела его, произнесла монолог перед приемной комиссией, и всех очаровала: казалось, в 18-летнюю девушку было невозможно не влюбиться. Потом ее взяли во МХАТ, верность которому она хранила до конца дней (и с восторгом вспоминала о великих «мхатовских стариках», которых застала, которые ее опекали; особенно выделяла она Бориса Ливанова, ставшего ее наставником).

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

В каких фильмах снималась Ирина Мирошниченко, роли

Первую кинороль Ирины Мирошниченко помнят многие, но не многие осознают, что в кадре была именно Мирошниченко. Это сестра героя Никиты Михалкова в фильме «Я шагаю по Москве»: именно она настаивает на том, чтобы зашить штаны герою Алексея Локтева, зашедшему в гости к случайному знакомому после нападения собаки. Ничего особенного в этой роли не было, — Инна Чурикова, для которой это был второй фильм, выступила куда ярче. И все же именно «Я шагаю по Москве» положил начало великолепной кинокарьере Ирины Петровны.

В 1966 году вышел очень популярный военный фильм «Их знали только в лицо», где у Мирошниченко была главная роль - советской разведчицы-диверсантки, работающей в фашистском тылу и там погибающей при выполнении задания. В том же 1966-м Андрей Тарковский пригласил ее на роль Марии Магдалины в «Андрее Рублеве» (помните эпизод, где Страсти Христовы перенесены в обстановку средневековой Руси?) Потом Андрей Кончаловский, соавтор сценария «Рублева», позвал ее в «Дядю Ваню» на роль Елены Андреевны («Удивительно гибкая актриса, старательная», - вспоминал он).

Актриса Ирина Мирошниченко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну, а 70-е и 80-е стали порой расцвета Ирины: «Это сладкое слово - свобода» в постановке второго мужа Витаутаса Жалакявичюса, фильмы-спектакли по «Соло для часов с боем», «Трем сестрам» и «Чайке», роль безупречно элегантной переводчицы, подруги Вячеслава Тихонова, в картине «…И другие официальные лица». В 1980-м она сыграла одну из самых известных своих ролей - маму Кати в мелодраме «Вам и не снилось» (ее героиня приятно контрастировала с невменяемой матерью влюбленного в Катю Романа, сыгранной Лидией Федосеевой-Шукшиной). Появилась в фильме «Профессия: следователь» в роли врача, которая научила глухонемого героя Армена Джигарханяна говорить, а потом вышла за него замуж, и закрывала глаза на то, что муж является преступником. Изобразила безжалостную «королеву пиратов» в «Тайнах мадам Вонг». Роли были разные и неизменно яркие.

И все-таки главным для Ирины Мирошниченко оставался театр. В интервью она всегда гораздо больше говорила о спектаклях, в которых играла, в режиссерах, ко многим из которых относилась с обожанием. Ей везло на них: Олег Ефремов, Роман Виктюк, Константин Богомолов. В начале 90-х, правда, ей показалось, что история с театром заканчивается, наступила внутренняя опустошенность, она всерьез занялась пением. Но потом поняла: «разлюблять свою профессию нельзя – она тут же тебе отомстит». И все вернулось на круги своя: Мирошниченко любила свою профессию, а та, похоже, любила ее.

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