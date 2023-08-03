«Библиотекарь» вошел в тройку самых популярных сериалов России

Фото: Дмитрий Коротаев

Сериал «Библиотекарь», снятый по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова, занял 3-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых сериалов и фильмов по версии «Кинопоиска» в июле 2023 года.

Захватывающий мистический сюжет сериала разворачивается на фоне уютной знакомой постсоветской эстетики. Актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, и оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Тайный мир читателей Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.

Телепремьера сериала состоится в День российского кино, 27 августа, на канале РЕН ТВ. Отметим, что попытки экранизировать роман Михаила Елизарова велись около 10 лет. Реализация проекта стала возможна по инициативе генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина, производством сериала занялась компания «ВайТ Медиа», а режиссёром выступил Игорь Твердохлебов.

Рекомендуем к просмотру поклонникам русского фэнтези, «Дозоров» Бекмамбетова, и просто соскучившимся по качественному экшену и вау-эффекту.