Победители «Героев пера»-2023 будут объявлены 16 августа

Фото: предоставлено организатором

В мероприятии примут участие представители фондов и волонтерских организаций России, известные общественные деятели и журналисты.

Премия «Герои пера» будет вручена в следующих номинациях: «ТВ-герой» (для телевизионных каналов), «На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств), «Печать общества» (для печатных СМИ), «Поколение добра» (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов), «За социальное партнерство» (за лучший социальный проект, организатором которого выступает СМИ), «Корпоративная пресса» (для авторов и редакций корпоративных СМИ), «Сети добра» (для блогеров и пабликов в социальных сетях).

Всего на конкурс поступило 276 заявок от 158 СМИ и редакций социальных медиа. Среди участников – коллективы журналисты со всей территории нашей страны. В финал вышли 34 материала от авторов из 22 городов России. Шорт-лист опубликован на сайте.

Самыми популярными социальными темами «Героев пера»-2023 стали патриотизм, паллиативная медицина, особенности помощи и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы помощи животным и экологические проекты.

Для участников конкурса организован новый выпуск «Школы героев пера» - просветительской инициативы АНО ЦСП «Быть человеком». В рамках проекта подготовлена серия вебинаров с ведущими экспертами медиа, коммуникаций и НКО. Видео находятся в открытом доступе на сайте.

«Школа героев пера» направлена на повышение квалификации региональных СМИ, журналистов и активистов в сфере коммуникаций и освещения работы некоммерческих организаций и волонтерских движений.

ЦСП «Быть человеком» проводит конкурс «Герои пера» с 2018 года. Его цели - показать весь спектр социальных СМИ, выделить яркие и профессиональные материалы, популяризировать волонтерство и корпоративную социальную ответственность, повысить имидж человека труда. В прошлом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» создан для привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимым поступкам, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку труда, к семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции.