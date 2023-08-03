В России свирепствует «кадровый голод»: кому и за что готовы платить предприятия

В июле дефицит работников был у 42% промышленных предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашей промышленности решительно не хватает кадров. Проблема не новая, но в последнее время она начала становиться катастрофической. Как следует из данных лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, в июле дефицит работников был у 42% промышленных предприятий. Это рекорд с 1996 года.

Примерно о том же говорится и в апрельском мониторинге предприятий от Центробанка. Топ отраслей, где больше всего жалоб на кадровый голод, выглядит так: 1)обрабатывающие производства, 2)добыча полезных ископаемых, 3)водоснабжение, 4)транспортировка и хранение (не совсем производство, но без этой смежной сферы промышленности — никак). Замыкает пятерку лидеров, по сведениям ЦБ, сельское хозяйство. Но уже совсем не новость — там вечно работать некому.

ГДЕ ЛЮДИ?

Как объясняют эксперты, среди причин «голода» не только пресловутый демографический кризис и отток мигрантов, но и импортозамещение, рост оборонзаказа — вот и резкий спрос на людей. Рынок труда же достаточно инертен. Желающие трудоустроиться пытаются найти счастье совсем в других сферах.

-В июле в сравнении с июнем этого года соискатели разместили на 3% больше новых резюме, такая активность не совсем свойственна для середины лета. Но прирост пришелся в основном на резюме продавцов, администраторов, - рассказывает руководитель департамента Зарплаты.ру Юрий Михеев.

Проблемы с «кадровым голодом», как рассказывается в уже упомянутом мониторинге Центробанка, предприятия в основном решают двумя путями — индексируют зарплаты и проводят переобучение персонала.

С зарплатами — так. Верьте не верьте, но Росстат зафиксировал в мае небывалый рост реальных (то есть с учетом инфляции и за вычетом налогов и прочих подобных платежей) зарплат — на 13,3% в сравнении с маем 2022 года. Это рекорд за 15 лет. И в целом, по версии официальной статистики, в годовом исчислении во втором квартале реальные доходы россиян увеличились на 5,3%. В основном за счет зарплат — доходы от предпринимательской деятельности и даже от соцпособий сократились. Где эти люди, у которых так выросли зарплаты? А смотрите табличку «Только цифры» - там отрасли, где за год оклады в среднем увеличились примерно на четверть и больше. И это вовсе не банковская сфера и даже не IT.

КОМУ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ?

«Я бы в сварщики пошел — пусть меня научат...» А вот не горячитесь. Работа в конкретной сфере с «кадровым голодом» вовсе не гарантирует, что вы там много заработаете. Особенно с установкой, что производство — это прежде всего тяжелый физический труд, сила есть — ума не надо.

Эксперты кадровой компании UTEAM для примера рассказали «КП», какие навыки и знания надо иметь, чтобы зарабатывать 150-200 тысяч в сфере строительства (и в первую очередь промышленного) — вместо средних по отрасли 70 тысяч.

Только не падайте, один из самых спрашиваемых навыков — цифровое моделирование зданий, или BIM-проектирование (виртуальная модель здания со всей информацией о нем). Таких спецов у нас категорически не хватает, а государство усиленными темпами продвигает цифровизацию строительства, особенно под госзаказ.

Еще один важнейший навык - «опыт успешного согласования и утверждения проектной документации» и «сдачи объектов Ростехнадзору». Так сказать, российская специфика — при всей цифровизации.

И этот пример показателен и для остальных отраслей. Причем не только для инженерных и менеджерских должностей. В вакансиях «синих воротничков» сейчас не в редкость требования типа «умения обслуживать оборудование с применением программного оборудования и робототехники». И это тоже одна из причин проблем с кадрами. Полуграмотного мигранта общаться с робототехникой не поставишь. Да и россиянин нужен не только с умением «поднимать больше — кидать дальше».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ