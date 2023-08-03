Минобороны России сообщило об уничтожении 45 беспилотников ВСУ за сутки Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков представил на прошедшем брифинге очередные цифры потерь среди вооруженных формирований киевского режима: на Донецком направлении в восьми атаках ВСУ потеряли до 380 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 175, на Запорожском до 45, на Купянском до 150, на Краснолиманском до 110, на Херсонском до 30.

Кроме 890 наемников киевского режима наши воины ликвидировали два танка, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три польских самоходки «Krab» польского производства, две американских артсистемы М777 и много другой советской военной техники.

Конашенков отметил, что на Купянском направлении наши штурмовые отряды вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. А еще успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское.

За сутки, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в районе Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», нашей артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах.

Генерал-лейтенант отметил отличную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, чьи бойцы сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 38 украинских беспилотников. И 38 только в зоне СВО.

А ведь еще семь боевых дронов ВСУ были обезврежены над Калужской областью.

В Минобороны отметили, что очередная террористическая атака киевского режима на Москву была сорвана подразделением противовоздушной обороны. При этом воинам удалось избежать пострадавших и разрушений.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5468 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11100 - танков и других боевых бронированных машин.

1142 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5731 - орудие полевой артиллерии и минометов.

12038 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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