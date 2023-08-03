18 лет брака и трое детей: Премьер-министр Канады Трюдо неожиданно разводится с женой

В браке пара состояла 18 лет Фото: REUTERS

Считавшийся примерным семьянином премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого неоднократно признавали самым сексуальным политиком в мире, ошарашил новостью – он и его жена Софи Грегуар решили разойтись.

В браке пара состояла 18 лет, Трюдо и Грегуар стали родителями трех детей – мальчика и двух девочек.

Как водится, о разводе общественность известили посредством публикации в соцсетях: Трюдо написал, что «после многих содержательных и непростых разговоров с женой они приняли решение расторгнуть брак».

- Как всегда, мы остаемся дружной семьей, глубоко любящей и уважающей друг друга, и все, что мы создали, мы будем продолжать создавать. – добавил Трюдо, шаблонно попросив не задавать ни ему, ни теперь уже бывшей жене дополнительных вопросов и уважать всеобщее право на частную жизнь.

Чиновники премьерской канцелярии следом распространили официальное заявление по этому поводу, заверив, что Трюдо и Грегуар продолжат иногда появляться на некоторых мероприятиях вместе, а пока же они будут продолжать совместно воспитывать своих детей. Более того, на следующей неделе премьер возьмет отпуск и проведет его вместе с детьми и бывшей женой.

Сообщение о разводе четы Трюдо было неожиданным – никаких намеков на скорое расставание супруги не давали. Они вместе ездили в Лондон на коронацию Карла III, вдвоем принимали американского президента, когда тот нанес официальный визит в Канаду.

Трюдо и Грегуар познакомились, еще когда были школьниками: Софи училась в одном классе с Мишелем Трюдо, младшим братом Джастина. Но роман между ними вспыхнул, когда они уже были относительно взрослыми: в 2003 году пара встретилась на благотворительном мероприятии. К тому времени Софи уже окончила университет, работала в сфере журналистики и в модельном бизнесе, а Джастин делал первые шаги в политике, пытаясь повторить путь своего отца, также занимавшего в свое время пост главы канадского правительства. За случайной встречей последовало первое свидание, и через год молодые поженились.

Но теперь этому браку пришел конец, поскольку офис премьер-министра подтвердил, что «юридическое соглашение о разводе уже подписано».

Родители Трюдо в свое время также разошлись. Официально о разводе Трюдо-старшего, кстати, было объявлено, когда он тоже находился на премьерском посту.

Разводы глав государств и правительств перестали быть редкостью. Развод в свое время пережили президент Франции Николя Саркози, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, израильский премьер Эхуд Барак. Своеобразную эстафету одиночества в матримониальном плане Трюдо передала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, расставшаяся с мужем в мае этого года.