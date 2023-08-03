Ученые нашли останки неизвестного существа на берегу океана: оно оказалось вдвое тяжелее кита

Так, скорее всего, выглядела доисторическая морская корова, которая весила 340 тонн

Позвонки – 13 штук – каждый весом по центнеру, четыре полутораметровых ребра и гигантскую бедренную кость обнаружили немецкие палеонтологи из Государственного музея естественной истории в Штутгарте (State Museum of Natural History Stuttgart in Germany) на юге Перу – там, где в доисторические времена плескался океан.

Позвонки хребта коровы весили по 100 килограммов

На месте раскопок находился неглубокий залив, который делил экваториальную часть континента пополам. Ученые определили, что останки принадлежат существу, которое обитало тут примерно 40 миллионов лет назад. Прикинули его вес – оказалось 340 тонн! Ни одно животное, когда-либо жившее на Земле, не было столь тяжелым. Даже гиганты-бронтозавры были легче.

Тяжеловеса назвали Perucetus colossus - палеонтологи сообщили о нем в журнале Nature, на который ссылается Daily Mail.

При жизни корова была тяжелее бронтозавра

Изучив находку, авторы пришли к выводу: самые тяжелые на Земле существа плавали медленно, ныряли неглубоко, питались тем, что находили на дне - водорослями, моллюсками, мелкой рыбешкой. По образу жизни напоминали морских коров, которых люди полностью истребили еще в XVIII веке. И, скорее всего, были похожи на этих коров внешне, хотя, по сути, представляли собой древних китов рода базилозавров.