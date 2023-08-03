Больше никаких иномарок для чиновников: Владимир Путин призвал стремиться к развитию российских брендов

На чем же совсем скоро будут ездить наши чиновники и министры? Фото: Тимур ХАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ «С ЗЕМЛИ»

Владимир Путин исключил закупки иномарок для российских министерств и ведомств. Об этом он заявил Кремле, где собрал промышленников, чтобы разобраться, как чувствует себя обрабатывающая отрасль.

Как рассказал президент, они планировали встретиться в узком кругу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но он сам попросил расширить круг участников, чтобы напрямую, поговорить с теми, кто «на земле» работает:

"Если не совсем уж «на земле», то во всяком случае ближе, чем мы с ним [Д.Мантуровым] и чем большое начальство в виде всяких министров и руководителей холдингов", - отметил глава государства.

Но начал Путин со своего представления, как выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности:

"В целом ситуация стабильная, устойчивая. Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году, - отметил президент, и сразу же попросил: - вы меня, конечно, поправьте, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете прямо в коллективах".

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время встречи по вопросам развития промышленности. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КОНКРЕТНО

Как обстоят дела в обрабатывающей промышленности по версии Владимира Путина:

- занятость сохраняется на уровне 2021 года - порядка десяти миллионов человек (14% всех занятых в нашей экономике). Это приличный уровень.

- Растёт заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень - 69,2 тысячи рублей в месяц.

- По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2 процента.

- Существует дефицит рабочей силы.

- Необходимо внедрять цифровые системы управления, нужно улучшать систему управления производствами, улучшать логистику.

Лучшие показатели роста демонстрируют:

- производство компьютеров, электронной и оптической продукции – 30,4%

- Выпуск готовых металлургических изделий – 29,7%.

- Производство электрического оборудования – 22%.

- производство транспортных средств (без учёта автомобилей) - 22,1%

ТОЛЬКО НАШЕ

Говорили президент с промышленниками и отдельно по отраслям. В том числе и по одной из самых важных - автомобильной промышленности. И тут глава государства огорошил, пожалуй, всех чиновников страны:

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить: сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".

Чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию собственных брендов, собственной продукции. В том числе и автомобильной, отметил Путин.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

На чем же совсем скоро будут ездить наши чиновники и министры? Об этом нам рассказал вице-президент Национального Автомобильного Союза Ян Хайцеэр:

- Думаю, речь идет о всех автомобилях, производящихся на территории России. То есть степень локализации которых достаточна для того, чтобы их признали российскими. В первую очередь, конечно, это «АвтоВАЗ». Например, «Москвич» пока нельзя назвать отечественным авто, - отмечает эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда». - Могу предположить, что чиновников среднего и малого уровня пересадят на какую-нибудь LADA Granta. Повыше – это будет LADA Vesta, возможно, даже ее удлиненная версия. Кто-то сядет на УАЗ Patriot и будет бороздить просторы России. Там же и «Нива» может оказаться.

- Вы ничего не сказали про Aurus.

- На Aurus уже ездят чиновники высшего ранга. Не всем это возможно. Думаю, что чиновник на уровне начальника департамента должен ездить на простых автомобилях.

- Сработает идея пересадить чиновников, чтобы они быстрее развивали автопром?

- Я бы пересаживал их в ускоренном порядке. Машины, которые не соответствуют критериям «отечественности» должны быть проданы максимально быстро и закуплены на самом деле произведенные у нас. И тогда они поймут и будут работать эффективнее.

Если вот так всех по местам расставить, то и мы, граждане, в результате почувствуем, что какие-то машины становятся лучше или, наоборот, у нас откроется возможность большего выбора.

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