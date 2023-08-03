В учебники истории для 11-го класса добавили информацию о ходе специальной военной операции

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Почти сразу после торжественной церемонии в Екатерининском зале Владимир Путин уже провел совещание с правительством.

Его главной темой стало развитие пунктов пропуска на границе: «Особенно сейчас это важно, - коротко охарактеризовал президент.

Но начал совещание он совсем с другого - «с вопроса, который тоже имеет можно сказать, определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство» - с подготовки в этих регионах к началу учебного года.

- В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами, чтобы каждый желающий мог познакомиться с книжными новинками или вновь перечитать классику на русском языке, окунуться в мир хорошо знакомых литературных героев.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объяснил, что уже в прошлом году все необходимые учебники была завезены - 7,5 миллионов единиц учебников и учебной литературы. В этом тоже активно обновляют и библиотеки и школы.

Кроме того, Минпросвещения разработало единую программу преподавания истории:

- Создан первый единый государственный учебник для 10-х и 11-х классов. Впервые синхронизированы два курса – «История России» и «Всеобщая история». Практически треть учебника 10 класса посвящена Великой Отечественной войне. А в учебнике 11-го класса отражены воссоединение Крыма и Севастополя, причины и ход специальной военной операции, вхождение в состав России новых регионов, - рассказал Сергей Кравцов.

Уже с 1 сентября этого года все одиннадцатиклассники будут учиться по учебнику новейшей истории.