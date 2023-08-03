Как у Агаты Кристи: Мария Захарова раскрыла тайну скандального решения Международного уголовного суда

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, что нового можно добавить к сюжету о том, как, зачем и почему Международный уголовный суд 17 марта этого года выписал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Тем не менее 3 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграмм-канале распутала всю цепочку событий, которые привели к этому политизированному решению гаагского МУС.

- Обожаю случайные совпадения в геополитике. Есть в них эдакая изюминка. Как у Агаты Кристи. Сейчас мы с вами распутаем всю цепочку событий, приведших к политизированному и юридически ничтожному решению гаагского Международного уголовного псевдосуда… У этого сценария британский автор. И, судя по всему, начинающий, - заметила она.

Первым делом Захарова вернулась в 21 февраля 2023 года. Тогда случилась замена судьи МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа (ДР Конго) в Палате предварительного производства МУС на готового служить Западу представителя Коста-Рики (и выпускника Оксфорда) Серхио Херардо Угальде Годинеса.

- После того, как это было сделано, у английского лобби в Палате появился перевес. Но нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями МУС со стороны британцев. Поэтому в тот же день, 21 февраля, родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвинённого в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. Он провел там меньше половины срока, - продолжила Захарова свой увлекательный рассказ.

Буквально на следующий день 22 февраля направлено обращение прокурора МУС Карима Хана в Палату предварительного производства с запросом на утверждение «ордеров». «Складывается впечатление, что сам Карим Хан не верил Лондону и ждал подтверждения его обещаний выпустить брата-педофила из тюрьмы», - подчеркнула Захарова.

Но ничего не происходит. Палата медлит. Чтобы ускорить процесс и подтолкнуть в «нужному» решению, Лондон объявляет о проведении 20 марта донорской конференции для МУС. «Прозрачно намекая, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты, - добавляет еще «изюма» в эту историю Захарова. - Судьи легко покупаются».

Через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до ее проведения МУС послушно выписывает ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

- МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске, - резюмировала официальный представитель МИД РФ.