Увидят ли россияне «Барби» и «Оппенгеймер» на больших экранах: почему кинотеатры боятся крутить голливудские фильмы

Главные голливудские студии ушли из России еще в марте 2022 года и все же блокбастеры Голливуда могут оказаться на экранах страны. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кена не будет……и не только Кена. Не увидят российские зрители в кинотеатрах и его подружку красавицу Барби из одноименного американского блокбастера, а также новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и другие голливудские новинки, которые несмотря на санкции до сих пор худо-бедно просачивались на наши большие экраны.

Строго говоря, эти фильмы и не должны к нам попадать, ведь главные голливудские студии (так называемые мейджоры, это Columbia Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures, Universal Studios, Sony Pictures и Walt Disney Pictures) ушли из России еще в марте 2022 года. Но вскоре наши умельцы от кинопроката наладили неофициальные схемы демонстрации запрещенных американских картин в российских кинотеатрах. Однако, похоже, лавочку прикрыли. Нынешним летом американцы обнаружили источники незаконной утечки цифровых копий своих фильмов в Россию. «Комсомолка» разбиралась, увидим ли мы теперь на больших экранах самые зрелищные голливудские ленты.

БЛОКБАСТЕР «В НАГРУЗКУ»

Россия была очень прочно встроена в мировую систему кинопроката. Даже излишне прочно. Продукция всего нескольких американских кинокомпаний приносила нашим кинотеатрам 70% доходов. До марта 2022-го казалось, что так будет всегда. Но в прошлом году Голливуд лишил российских зрителей привычного американского кино, а кинотеатры — львиной доли их выручки. В 2022 году кассовые сборы в стране составили всего 23,7 млрд рублей, хотя годом ранее эта сумма равнялась 40,7 млрд.

Впрочем, вскоре голливудские новинки все-таки стали просачиваться на российские экраны. Многие кинотеатры начали демонстрировать нелицензированные (фактически пиратские) копии американских фильмов, не имеющих в России прокатных удостоверений. Для этого используется схема так называемого «предсеансового обслуживания». То есть по документам зрители покупают билеты на совсем другой фильм – какую-нибудь российскую короткометражку. А «в нагрузку» им показывают еще и запрещенный к показу в России голливудский фильм. Именно так российские зрители увидели, например, новый «Аватар» Джеймса Кэмерона и многие другие картины. Причем официально фильмы демонстрирует даже не сам кинотеатр, а некая фирма-однодневка (какая-нибудь «Кинопро» или что-то в этом роде), которая «просто арендует у кинотеатра зал».

ПИРАТСКИЙ МАРШРУТ

Откуда берутся пиратские копии — вопрос отдельный. Эксперты полагают, что это копии, которые крутятся в кинотеатрах некоторых зарубежных стран. На каком этапе они уходят налево — доподлинно неизвестно. Но, по неофициальным данным, каждому кинозалу такая копия обходится примерно в 150-200 тысяч рублей. Целый год понадобился американским кинокомпаниям на то, чтобы пресечь каналы утечки своей интеллектуальной собственности.

Между тем, демонстрация нелицензированных копий голливудских фильмов в кинотеатрах – это нарушение как международных договоренностей, так и наших собственных законов. Показ фильма без прокатного удостоверения – административное нарушение (ч. 1 ст. 14.58 КоАП). Наказание – штраф до ста тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до двухсот тысяч рублей или приостановление деятельности кинотеатра на три месяца. Причем Министерство культуры уже подавало судебные иски к прокатчикам-нарушителям. А генерального директора могут привлечь даже по уголовной статье (ст. 146 УК РФ) за нарушение авторских и смежных прав, которая предусматривает уже реальные сроки. Именно потому на трюки с «пресеансовым обслуживанием» идут далеко не все киносети.

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Например, в кинотеатрах «Киномакс» сейчас можно посмотреть фильмы «Человек-Паук: Паутина вселенных», «Русалочка», «Стражи Галактики. Часть 3». И это все фильмы кинокомпаний, ушедших из России. (Кстати, онлайн-релиз «Человека-Паука» состоится только 8 августа, то есть это явно не копия для показа в интернет-кинотеатрах).

На сайте киносети сообщается, что эти фильмы демонстрируются по принципу «предсеансового обслуживания» вместе с короткометражкой «Через Москву». Ну и классика – показ организован сторонними компаниями («Люмьер» или «Кинорелиз»), арендующими залы кинотеатра. Такая же картина в сети кинотеатров «Мираж Синема», только там эти же фильмы крутит некая фирма «То кино».

А вот в сетях «Каро», в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также в «Синема стар» «предсеансовым обслуживанием» не балуются. Как, кстати, и во многих независимых кинотеатрах по всей стране, у руководства которых страх перед вероятным наказанием перевешивает потенциальную возможность заработать.

Кстати, подобные показы – даже если речь идет об очевидных блокбастерах – приносят совсем не такую прибыль, как во времена их легального проката. Например, президент сети «Каро» Ольга Зинякова в интервью «Ведомостям» признавалась, что они анализировали заполняемость залов в кинотеатрах коллег на пиратских сеансах и пришли к выводу, что в большинстве случаев такая демонстрация себя коммерчески не оправдывает.

- Легальный прокат голливудских блокбастеров собирал, конечно, гораздо большую кассу, - подтвердил в беседе с «Комсомольской правдой» главный редактор Кино-Театр.ру Жан Просянов. - Ведь киностудии обеспечивают еще и мощную маркетинговую и рекламную поддержку своим фильмам, а на Россию она сейчас не нацелена. Кроме того, нелегальная копия обходится сейчас каждому кинозалу далеко небесплатно (выше мы писали, что сумма может составлять 150-200 тысяч рублей, - Ред.), что также значительно снижает прибыль кинотеатров.

ПЛАН «Б»

Ситуация сложилась, конечно, нездоровая. И поскольку субсидировать киносети в сложной для отрасли ситуации государство не торопится, вот уже год как витает в воздухе идея плана «Б». А именно – ввести принудительное лицензирование кинопродукции компаний, которые не хотят работать с Россией.

С такой инициативой еще год назад выступил, например, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Согласно внесенному им законопроекту, российские компании должны были через суд получать недоступные лицензии на кино, музыку, книги и другой контент. Прошлой осенью с похожей инициативой выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков. Он подготовил проект постановления правительства, где в качестве временной меры предлагал разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. А на днях вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение Михаилу Мишустину с предложением ввести в этом августе экспериментальный механизм по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран – как раз чтобы предоставить возможность россиянам посмотреть на больших экранах «Барби» и «Оппенгеймер».

Надо сказать, что за принудительное лицензирование еще в прошлом октябре выступила и Ассоциация владельцев кинотеатров, которая объединяет в общей сложности более 2,5 тысяч кинозалов в России. В своем обращении к премьер-министру https://cinemaowner.ru/library/ они отмечают, что против этого предложения выступает лишь «незначительный ряд киносетеи (3 столичных киносети с суммарным оборотом чуть более 25% россии ского рынка)», которые якобы «не свободны в принятии решении из-за наличия иностранных бенефициаров или просто опасающиеся персональных санкции ».

Но у принудительного лицензирования есть и более влиятельные оппоненты. Например, представитель Министерства культуры высказывал в Совете Федерации в начале года мысль о том, что такая мера даст кинотеатрам лишь несколько блокбастеров в год, при этом их содержание может быть сомнительно еще и «с идеологической точки зрения». В отзыве Минэкономразвития сказано, что принятие такой меры повлечет нарушение международных соглашений России и нанесет ущерб сложившейся практике защиты имущества и имущественных прав. В Минцифре полагают, что принудительное возвращение на экраны голливудских лент демотивирует инвесторов, которые вкладываются сейчас в производство отечественного кино. А в Министерстве юстиции считают, что ограничение прав иностранных собственников интеллектуальной собственности противоречит российской Конституции.

Как именно отреагируют в правительстве на последнюю инициативу, мы скоро узнаем. Возможно, позиции ведомств успели измениться.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В мировой прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли еще 21 июля. И если бы у российских кинотеатров был доступ к их пиратским копиям, эти фильмы уже демонстрировались бы на экранах. Раз этого не происходит, то россиянам остается ждать выхода цифровых копий для онлайн-показов – именно их, вероятно, и будут крутить теперь в российских кинозалах. Ведь скопировать их можно будет без проблем через интернет. Их демонстрация в залах также, конечно, будет незаконной, но снова будет задействована схема «предсеансового обслуживания» Правда, ждать придется долго, вероятно, до октября. Ведь чем большую кассу собирают кинокартины в обычных кинотеатрах (а «Барби» и «Оппенгеймер» сейчас как раз бьют рекорды в прокате), тем дольше эти фильмы не будут выпускать в онлайн.

- Публикации в СМИ похожи на правду — видимо, американские кинопрокатчики, действительно, нашли канал утечки копий своих картин в Россию и перекрыли его, - считает главный редактор Кино-Театр.ру Жан Просянов. - Приличных по качеству копий нет сейчас даже в сети на пиратских сайтах. В ближайшее время мы не увидим эти фильмы в кинотеатрах, но думаю, что со временем все равно найдется какое-то решение. Мы живем в цифровом мире, и рано или поздно эти фильмы появятся в тех залах, которые готовы демонстрировать голливудское кино без прокатных удостоверений. Если на большие экраны попадут цифровые копии, предназначенные для стриминговых сервисов, то, конечно, качество пострадает, особенно звук. Но вряд ли это оттолкнет зрителей. Власти сейчас смотрят на нелегальные показы сквозь пальцы и не занимаются массовым преследованием нарушителей. Думаю, это связано с тем, что сейчас решается историческая задача выживаемости кинотеатров. Субсидиями их поддерживают не слишком активно, зато дают возможность заработать за счет серых прокатных схем.

ВОПРОС РЕБРОМ

А почему фильмы с Деппом и Аффлеком идут в кинотеатрах легально?

Действительно, сейчас в кино можно увидеть, например, историческую драму «Жанна Дюбари», одну из главных ролей в которой сыграл Джонни Депп. Успехом пользуется у наших зрителей и фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком. Также идет в кинотеатрах «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем. Секрет прост. К счастью, голливудские звезды снимаются не только в фильмах голливудских студий-мейджоров.

«Жанна Дюбари», например, продукт совместного производства нескольких европейских компаний, в числе которых есть даже российская, а именно – кинокомпания Russian World Vision. Съемками «Гипнотика» занималось несколько небольших студий, в том числе кинокомпания самого режиссера Роберта Родригеса Double R Productions. Та же история и с фильмом «Схватка с дьяволом». Так что не Голливудом единым живет современное кино.

- Есть хорошее европейское и не только европейское кино, фильмы независимых американских студий, которые не объявляли бойкот России, и хорошо, что они сейчас приходят на наши экраны, - считает эксперт Жан Просянов. - В иной ситуации они бы просто не дошли до российского проката. Сейчас, например, в кинотеатрах вполне легально идет прекрасная испанская комедия «О чем говорят незнакомцы», есть и другие хорошие фильмы.

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