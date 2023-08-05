В России появился новый тип инфляции: упаковка продуктов уменьшается на глазах

Фото: Евгения ГУСЕВА

Эх, измельчали нынче продукты! Не то, что в наше время - килограммы, литры и поллитры настоящими были. А сейчас придешь в магазин - сплошные 925 граммов и 450 миллилитров. Почему производители стали уменьшать нам упаковки? Это секретная нацпрограмма правительства по снижению объема талии потребителей? Или хитрости отечественных производителей?

МЕНЬШЕ ТОВАРА - ШИРЕ ТАРА

Помнится, раньше было модно проводить половину субботнего дня в каком-нибудь крупном супермаркете. Едешь с тележкой по длинным рядам, неторопливо выбираешь из пятидесяти вариантов одного и того же продукта, накладываешь полную корзину.

Сейчас продуктовый шопинг хочется закончить как можно быстрее. Особенно летом. В такой спешке не до созерцания упаковок. Смотришь только на скидки и цены. И бежишь к кассе.

Когда все полезное для дома закуплено, я люблю побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Например, творожным сырком. Чтобы с удовольствием съесть по дороге домой, а за ужином честно отказаться от сладкого и получить одобрительный кивок жены. Мол, наконец-то перестал есть свои шоколадки, а то живот уже не втягивается.

В детстве парой таких сырков можно было неплохо перекусить. Сейчас — на два укуса. То ли я стал больше, то ли сырок уменьшился. Оказывается, и то, и другое. Точнее, упаковка осталась такой же, а сырка внутри - на 20% меньше.

«Хм, а если посмотреть остальные продукты?» - подумал я. И тут выяснилось, что почти все, что лежит в моей сумке, подвергнулось шринкляции (об этом термине ниже). От 180-граммовой пачки сливочного масла до 970-миллиграммовой бутылки подсолнечного. То есть, цена за упаковку не поменялась, сама упаковка — тоже, а объем уменьшился. Порой — значительно. В этом, конечно, есть плюс. Стало легче тащить продукты домой. Да и вроде как не переедаешь. Но это обманчиво!

Простой пример. Решил я шикануть. Взял не обычные овсяные хлопья или мюсли на завтрак, а гранолу. Это та же самая овсянка, но с орехами, сухофруктами, да еще и запеченная с медом. В общем, вкуснотища. Самая верхняя полка, красивая упаковка. Да, ценник высокий, но и объем солидный — не меньше килограмма… На вид! При детальном осмотре оказалось, что вес дорогущей гранолы такой же, как и у дешевых мюслей и еще более бюджетной овсянки, — 400 граммов. А цена — в три раза выше. Думал, что упаковки хватит на всю рабочую неделю, а хватило лишь на пару дней. Обидно!

Даже бизнес-ланч на работе явно похудел. Порции стали меньше. После обеда выходишь с ощущением небольшого голода. Как настоящий француз. Видимо, владелец столовой теперь тоже заботится о моей фигуре. Но я так легко не сдамся! Покупаю булочку или шоколадку в магазине. Вот и закрыл углеводное окно!

На ужин после рабочего дня, да еще и жаркого, можно позволить себе бутылочку пива. Так и и тут все стараются, чтобы я не дай бог не злоупотребил лишним. Кружка пенного в кафе уже не та - 400 мл. Но официант об этом честно предупреждает.

- Да как вы тут живете в этой Москве! - в сердцах воскликнул мужчина за соседним столиком (судя по говору, командировочный с Урала). - Тогда мне две!

И вот тут мне открылся тайный смысл происходящего. Да, изменение упаковки скрывает реальный рост цен. Но если бы объем остался тем же самым, я бы огорчился, но купил тот же самый продукт в том же количестве. А когда объем снижается, мы не готовы с этим примириться (есть стойкие потребительские привычки). В итоге покупаем в двойном размере. На то и расчет продавцов. И цены незаметно повысили, и объемы продаж увеличили. Комбо!

ШРИНКФЛЯЦИЯ НА МАРШЕ

У этой торговой хитрости даже есть название – шринкфляция. Слово образовано из двух английских слов «shrink» (усыхать, сокращаться) и «inflation» (повышение цен). На практике это явление проявляется так. Допустим, производитель продает литр молока за 100 рублей. Но цены растут, его затраты увеличились. И чтобы не отпугнуть покупателей, он решает не повышать цену, а сократить объем. В итоге за 100 рублей теперь продается 950 мл молока. То есть, за ту же цену вы покупаете меньше товара. Инфляция составила 5%, но вы этого практически не заметили.

При этом, чтобы сделать изменение объема или веса еще более незаметным, размер упаковки в большинстве случаев не меняется. В нее просто наливается или насыпается меньше продукта. А вместо него лишнее пространство занимает воздух, который, как известно, производителю ничего не стоит.

ВЕС, А НЕ ОБЪЕМ

Кстати, игры с упаковкой - не единственная возможность для производители продать меньше товара за ту же цену. Недавно сервис «Продажи.рф» выяснил, что российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира... вес продукта, а не его объем.

Чтобы сделать изменение объема или веса еще более незаметным, размер упаковки в большинстве случаев не меняется. В нее просто наливается или насыпается меньше продукта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Захожу в супермаркет. Стоят две упаковки молока. Одна — 925 мл. Другая — 950 граммов. Цена примерно одинаковая. Рука тянется ко второму варианту, ведь там больше продукта за те же деньги. Но! Не спешите с выводами. Плотность разных жидкостей отличается от плотности воды. В нашем примере во второй упаковке будет 922 миллилитра. То есть, за ту же цену вы купите немного меньше товара, а не больше, как рассчитывали. Хитро придумано, ничего не скажешь.

И наконец, самый удивительный пример шринкфляции — уменьшение… градусов.

- Не, ну привыкли уже к молоку 800 мл, крупам и пельменям по 900 граммов, и даже пиво уже не поллитра, а 0,45. Но 2 градуса в водку не докладывать!? На святое покусились! Менделеев в гробу перевернулся, - написал в соцсетях один из пользователей и приложил фото водки «Русская валюта» крепостью 38 градусов.

При этом вино шринкфляции почти не поддается. Хотя лично я был бы не против. В отличие от водки, вино долго не хранится. А употреблять его в таких объемах я не готов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Так это обман или нет?

С законодательной точки зрения все вроде бы нормально. Производитель никого не обманывает. Изменил объем продукта - внес поправку в упаковку. Теперь там стоит нужная надпись. Правда, ее найти сложно. Но на этот счет четких указаний в законах нет. Главное, что есть, а уж где и каким шрифтом написана, не суть важно.

- В России действуют закон «Об упаковке и упаковочных отходах», а также ГОСТ по количеству фасованных товаров в упаковках любого вида. Там содержатся требования, что производители и продавцы должны уменьшать вес и объем упаковки до тех минимальных значений, которые обеспечивают безопасность транспортировки, требования гигиены к упакованному продукту и являются приемлемыми для потребителя, - поясняют в Роскачестве.

То есть, никаких жестких требований к неким эталонным размерам в законах нет. А значит, каждый производитель волен выпускать ту упаковку, которая ему кажется наиболее адекватной. Другое дело, что обычно мы смотрим лишь на цену, не обращая внимания на другие нюансы. И в итоге можем купить меньше за те же деньги.

Выход из этой ситуации недавно предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Который, обойдя российские магазины, был поражен масштабами шринкфляции.

- 87% всей молочной продукции в этих супермаркетах представлено в упаковке 925 - 950 мл и иногда даже меньше. А на глаз такую тару не отличишь от литровой. Крупы в 97% случаев расфасованы в пачки по 450, 800 и 900 граммов вместо обычных 0,5 или 1 кг! - поделился с нами наблюдениями Борис Чернышов. И рассказал о своей инициативе: «Я внес в Госдуму законопроект о честной цене. Суть его проста: все производители должны указывать цену за килограмм или литр (рядом со стоимостью единицы товара. - Ред.). Чтобы люди понимали, где их обманывают и где произошло повышение цены».

КАК У НИХ

Гамбургер похудел

Кстати, не думайте, что наши производители самые изобретательные. Шринкфляция — изобретение западное, где эту уловку тоже активно применяют. Пользователи соцсетей там постоянно выкладывают упаковки с уменьшившимися продуктами. Даже гамбургер, и тот в некоторых странах стал тоньше.

Тенденция усилилась в последние пару лет. Цены в США и Европе росли двузначными темпами. Что для них настоящая неожиданность. Чтобы потребитель не впал в ступор в супермаркете, продавцы стали изощряться в том, как бы замаскировать снижение веса и объема.

Например, исследование нидерландской ассоциации потребителей Consumentenbond выявило, что в половине из 40 протестированных товаров как минимум 50% пространства в коробке занимает воздух. В 10 случаях из 40 пустота занимала 75% и более. Это вводит покупателя в заблуждение и приводит к увеличению объема мусора, который загрязняет планету, сделали вывод европейские исследователи.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Справедливости ради, шринкфляция не касается абсолютно всех продуктов. Есть многие производители, которые выпускают продукцию в стандартных объемах. И даже считают это конкурентным преимуществом. Специально выделяют надпись «1Л», пишут ее крупно на лицевой части упаковки. Мол, мы продаем честный литр по честной цене.

Да и в целом при выборе того или иного продукта сейчас в большей степени смотришь не только на цену. Есть много других факторов, которые стоит учитывать. Например, состав продукта, его производитель, вкусовые качества. Одна и та же гречка может сильно отличаться. Да и молоко — тоже. А лично меня разнообразие упаковок даже радует. Захотел — купил 200 мл или 350 мл молока. Не четыре, а только две батарейки. Чем больше выбор, тем удобнее. И в конечном счете выгоднее. А какие размеры считать эталонными — вопрос дискуссионный.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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