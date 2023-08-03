Мобильный оператор раскрыл, насколько снизилось число жертв телефонных мошенников за последний год

Каждый второй мошеннический звонок происходит в мессенджерах. При этом число пострадавших от схем телефонных аферистов за год снизилось на 26%. Такие данные опубликовал билайн по своим абонентам.

В компании сообщили, что снижение фактов мошенничества связано с запуском «Антифрод-системы» (антифрод — система аналитики подозрительных транзакций или в данном случае звонков). Она помогает операторам фиксированной и мобильной связи проверять номер входящего вызова. Кроме того, разработка способна подключиться через облачные технологии к «Единой платформе верификации вызовов», которую начал внедрять РКН. Сейчас 26 операторов пользуются «Антифрод-системой», более ста в стадии подключения.

По данным мобильного оператора, мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. Аферисты в среднем пытаются дозваниваться около пяти раз потенциальным жертвам. Однако есть и неординарные инциденты. Так, с одного из замеченных мошеннических номеров за три часа было 1430 попыток вызова. Для этого понадобилось три часа. Однако все звонки были заблокированы.

— Если ранее мы сосредоточивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявлении абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки, — пояснил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

Антифрод-алгоритмы продолжают совершенствоваться. В планах создать систему комплексной защиты абонентов на стороне оператора и банков. Подобные разработки будут способны кратно минимизировать число совершенных мошенничеств.