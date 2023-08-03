Народная артистка России Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в московской больнице, через 10 дней после 81-го дня рождения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сложилась личная жизнь актрисы Ирины Мирошниченко

Народная артистка России Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в московской больнице, через 10 дней после 81-го дня рождения. Прощание с актрисой состоится 7 августа в 11 утра на сцене МХТ им. А.П. Чехова. В труппу театра она вступила в 1965 году - сразу по окончании Школы-студии МХАТ. У Ирины Петровны была блестящая карьера, любовь миллионов зрителей и несчастная личная жизнь.

Два аборта ради работы

Единственное о чем сожалела в зрелом возрасте Ирина Мирошниченко – об отсутствии детей. Ирина Петровна не скрывала и последние годы часто рассказывала, что дважды делала аборт – оба раза из-за того, чтобы не потерять важную для нее роль, оба раза по обоюдному согласию с мужчинами от которых ждала детей. Мирошниченко говорила: «Мне очень жаль, что я не сумела совместить материнство с работой. Это уже моя проблема - абсолютно интимная».

Первый аборт Мирошниченко сделала в 1965 году, так как узнала о беременности сразу после утверждения на главную роль в картине «Их знали только в лицо». Первый муж артистки писатель и драматург Михаил Шатров поддержал решение Ирины: «Да, он подталкивал к аборту. Мне кажется, сейчас очень неудобно об этом говорить. Но он понимал, что для меня значит моя профессия. И это была моя первая главная роль. Решать, как строить свою судьбу, мы имели право сами. Я думала, что материнство будет когда-нибудь потом. Вот так, к сожалению…» Мама артистки также поддержала ее решение: считала, что раннее материнство помешает карьере.

Несколько лет назад Ирина Петровна вздыхала с горечью: «Думала, что вечно буду молодой…»

С Шатровым Мирошниченко прожила 12 лет, потом узнала о его измене, и сама изменила так как влюбилась на работе. На съемках картины «Это сладкое слово - свобода!» у Ирины Петровны вспыхнули чувства к режиссеру Витаутасу Жалакявичюсу. Артистка признавалась: «Когда заканчивали работу над картиной, он уже разводился с женой. Тогда-то и стали так много значимости нашим отношениям приписывать. В результате вся Москва узнала – и Миша тоже». Но второй брак был недолгим – полгода.

Второй аборт Ирина Петровна сделала от следующего любимого мужчины. На съемках фильма «Единственная дорога» в 1973 году у Ирины Мирошниченко вспыхнул роман с актером Игорем Васильевым. Забеременела Ирина Петровна во время гражданского брака: «Была одна возможность стать родителями, но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь: понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Мама тоже говорила мне, что не время: мол, некому его будет воспитывать, да и в официальном браке я не состояла…»

Смерть всех любимых и родных

Игоря Васильева Мирошниченко бросила в 1979 году (мужчина выпивал), официально они не были женаты. После нового 1980 года актриса попала в аварию – ехала за рулем иномарки, когда сзади в нее врезалась «Волга». Очнулась Мирошниченко в больнице с тяжелой травмой позвоночника. Плакала не только из-за боли: но и потому, что к соседкам по палате приходили мужья, дети, а к ней – только старенькая мама. Но Мирошниченко восстановилась и даже с болями вернулась на работу.

Мама была для Ирины Петровны главным человеком – Екатерина Антоновна умерла в 2005 году в возрасте 93-х лет. Ирина Мирошниченко замуж больше не выходила, ее последний непродолжительный роман завершился чуть менее 20 лет назад – это были отношения с композитором Андреем Никольским.

Со всеми «бывшими» Ирина Петровна сохраняла хорошие отношения: «Никто из мужчин за меня не сражался. И я за мужчин не боролась. Уходила, когда заканчивались чувства». Самым удачным браком Мирошниченко называла союз с Шатровым. Актриса рассказывала о первом муже: «В советское время писателям полагались домработницы. После нашей свадьбы с Шатровым у нас появилась Лиза (домработница, она спала на кухне). Я научила ее: как вести хозяйство, готовить, встречать гостей. Но я и сама все умела: готовить, гладить и крахмалить рубашки… Мы прожили с Мишей 12 лет, он ввел меня в мир писателей, художников, артистов, режиссеров. Открыл многие двери. А после нашего развода говорил: «Ира была моей лучшей женой». Я не испытывала к первому мужу ни большой любви, ни страсти. Но мне с ним было хорошо. Жалею, что не сохранила наш брак. Миша поступил благородно: отдал мне нашу квартиру».

Позже эту квартиру на Тверской Ирина Мирошниченко обменяла на жилье большей площади в том же доме. Мужья Ирины Петровны давно умерли. Пять лет назад актриса похоронила любимую крестницу. Еще раньше умер единственный родной брат Мирошниченко. Кому она завещала свое имущество не известно – возможно, что родне брата. Последние годы с Ириной Мирошниченко проживала помощница по хозяйству.