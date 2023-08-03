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«Как на наш биткоин похож!» - прослезились (наверное) криптовалютчики при виде нового логотипа цифрового рубля. Символ «новой формы российской валюты» Центробанк представил 3 августа. Перечеркнутая буква «Р» в кружочке и правда напоминает логотип первой криптовалюты. А заодно и старую добрую монету в 1 рубль.

Также вчера ЦБ рассказал о том, какими будут комиссии за пользование цифровым рублем. Тарифы за платежи для бизнеса с помощью цифровых рублей составят 0,3%. И это очень выгодно: сейчас продавцы платят банкам 2% со всех безналичных платежей. Комиссии за оплату ЖКХ составят 0,2% (но не более 10 рублей), а за переводы между юридическими лицами - 15 рублей.

Как выглядит цифровой рубль в России: логотип новой российской валюты

Напомним, закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа. Однако сам цифровой рубль поступит в обращение не раньше 2025 года. И у нашей валюты будет три «агрегатных состояния»:

- Наличные (купюры и монеты)

- Безнал (на банковских счетах)

- Цифровой рубль (в виде программного кода)

Один цифровой рубль будет равен наличному и безналичному рублю. Храниться «новая форма валюты» будет на цифровом кошельке. Зайти в него можно будет через приложение любого российского банка. Там же можно будет переводить рубли с банковского счета в цифровую форму и обратно, причем без комиссии. Примерно как мы сейчас «превращаем» рубли с наших счетов в наличку, снимая деньги в банкомате. Кстати, комиссиями не будут облагаться и любые переводы в цифровых рублях.

При этом никакой принудиловки не будет — по крайней мере, так сейчас уверяют в Центробанке. Каждый из нас сможет хранить деньги в любой форме - хоть в цифровых рублях, хоть на банковском счете, хоть под подушкой. При этом кешбэк и процент на цифровой рубль начисляться не будут, так что в этом плане банковские счета все-таки выгоднее. Однако для переводов — особенно если речь идет о крупных суммах - предпочтительнее все же цифровые рубли. Кроме того, цифровой рубль (если верить Центробанку) будет максимально защищен от мошенников.

В общем, постепенно очертания новой валюты вырисовываются. А теперь мы даже знаем, как она будет выглядеть.

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