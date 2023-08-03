Отношения США и Украины на краю пропасти: предназначенные Киеву деньги хотят отдать Тайваню

Тайваньские солдаты во время ежегодных учений по отражению морского десанта. Фото: REUTERS

Яка зрада! Нет, ну яка ж це зрада! Financial Times написала, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение Тайваня. Да не просто так, а за счет средств, выделенных Украине. То есть, Украина из-за этого получит меньше и денег, и вооружений, потому что часть выделенного для нее пойдет на помощь Тайваня.

- Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины, — пишет издание.

В Киеве уже затянули унылую песню "Як нас предал старый дид". А тут еще и министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил при посещении бригады горных егерей Бундесвера, что Берлин не станет передавать Киеву ракеты "особой дальности" Taurus. По его словам, в этом нет никакой насущной необходимости, поскольку и "США не передают Украине дальнобойные ракеты". Эх, рановато Мельника убрали из Берлина, он бы сейчас объяснил и Шольцу, и Писториусу, и всему немецкому правительству, мясными субпродуктами какого сорта и какой свежести они являются.

Ну, Германия – это Германия. Эти покричат, попротестуют, а потом все равно сделают так, как им скажут в Вашингтоне. Но вот что скажут в Вашингтоне – теперь это уже не просто дежурный вопрос. Это уже очень большой вопрос после таких намерений Байдена. Да и самому "диду на перфокарте" будет труднее нажимать на Берлин, поскольку его спросят, почему он сам убавил помощь Незалежной. Впрочем, если ему помощники заранее не скажут, он просто не поймет, о чем речь.

Украинские эксперты голосят, что Байден, мол, поженихался с Украиной, поженихался, а теперь бросил ее и ушел к другой. Тут же появились прогнозы, что Украина уходит на вторые, если не третьи-четвертые роли, а на ее место на авансцене выходят Тайвань с Китаем. А Европе, мол, сейчас гораздо важнее Незалежной становится Нигер, откуда французов выпнули под зад ногой. И тут у них, особенно у тех же французов, не абы какая защита абстрактной "демократии", а, как говорил капитан Жеглов, "любовь с интересом". И все заклинания того же Зеленского, его истерики и перформансы ничего тут не изменят.

Вот только все не так просто, как это кажется на первый взгляд. Дело все в том, что Байдену приходится лавировать между республиканцами и демократами в Конгрессе, причем, даже его однопартийцы не в восторге от нынешнего лидера американской нации. Вставив Тайвань в получателей помощи в пакете, предусмотренном для Украины, команда Байдена намерена привлечь необходимые дополнительные голоса, иначе конгрессмены могли поставить вопрос – или Тайвань, или Украина. А тут получается, что оба получателя "в одном флаконе". К тому же, необходимость помощи Тайваню в Конгрессе имеет гораздо большую поддержку, нежели помощь Незалежной. Традиция сотрудничества с более долгой историей, а гарантии безопасности островному Китаю куда как четче и обязательнее. Да и вопросов к Тайбэю по поводу расходования помощи у Вашингтона гораздо меньше, чем к Киеву. Понятно, сам Байден вряд ли мог придумать такую комбинацию. Как понятно и то, что в команде у него собраны далеко не дураки.

Так что здесь все действительно не так однозначно. И Вашингтон еще очень далек от того, чтобы бросить Киев на произвол его собственной судьбы. Но несомненно, что все-таки ближе, чем еще полгода назад. И что положение у Байдена сейчас гораздо менее устойчивое, чем те же полгода назад, и что Украина сыграла для усиления данной тенденции далеко не последнюю роль.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько бойцов теряют ВСУ за один день (подробнее)