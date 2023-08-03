Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки делать осенью и хватит ли в России лекарств

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда".
Фото: Иван МАКЕЕВ
В среду, 2 августа, у нас в редакции побывал доктор медицинских наук, экс-главгоссанврач РФ, знаменитый ученый Геннадий Онищенко.
Конечно же, мы обсуждали, прежде всего, задачи и проблемы школы, ведь, как выразился сам академик - «На носу - учебный год!».
Но, разумеется, поговорили и о медицине. Вот некоторые фрагменты из его интервью для Радио «Комсомольская правда».
…- Геннадий Григорьевич, мы знаем, что в этом году - 18 июля, в День медработника, ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ), которым руководит ваш коллега - академик Василий Геннадьевич Акимкин - стали лауреатами премии «Призвание». Это - главная медицинская награда лучшим врачам России. А волшебники из ЦНИИЭ получили ее за разработку и создание Российской электронной библиотеки - базы данных о различных штаммах вирусов. Что эта необычная библиотека даст нашей медицине, здравоохранению? Какую пользу принесёт?
- Что касается «Призвания»… Мы эту тему, которая удостоена столь высокой награды, в нынешнем году обсуждали и на заседании президиума Академии наук.
Молекулярно-генетический мониторинг… Ну, в ковиде - не только одни неприятности, но и, как я уже говорил, такого рода пандемия дает человеку возможность эволюционировать.
Так вот - мы на примере ковида (хотя и корью тоже занимаемся на уровне генетического мониторинга) сделали огромный шаг вперёд.
Именно ЦНИИ эпидемиологии, которым руководит академик Акимкин и который до этого возглавлял Валентин Иванович Покровский, он был и президентом нашей академии - впервые в таком масштабе, в масштабе огромной страны - занялся генетическим мониторингом всех циркулирующих штаммов.
- И что это - в целом - стране дало?
- Это дало стране то, что мы перевели на современный уровень эпидемиологию, а, значит, и прогнозирование. Смотрите, в этой платформе сегодня (а отчитываются в автоматическом режиме) - 1800 организаций в 85 регионах России.
За это время было передано 142 миллиона результатов исследований.
- Куда передано?
- В эту базу данных, которая в ЦНИИЭ.
Там - такой программный продукт, который тоже нашими учеными разработан, и вот он позволяет сегодня концентрировать в этой базе данных всю необходимую информацию…
В ней содержатся элементы искусственного интеллекта, она может подсказывать...
- …что будет, если исходить из данных, которые в нее загрузили.
- Да. Туда было закачано с - 2020-го по 2021 год - 135 тысяч штаммов. И именно это позволяет нам делать быстрые и точные прогнозы.
- Геннадий Григорьевич, вот уже последний месяц лета стартовал, не успеем оглянуться – осень. Нужно ли в этом году прививаться от ковида? Есть ли вакцина в достаточном количестве и какую выбрать?
- Я смотрю, градус иронии в ваших комментариях по поводу ковида возрастает.
- Да никакой иронии!
- Значит, вы уже начинаете приходить в себя от испуга трехлетней пандемии.
А мы-то - да, все ведём мониторинг.
Вот у меня последние данные. За сутки 348 случаев заболевания ковидом было зарегистрировано.
- За минувшие? По стране?
- Да, по стране. Так вот, на первом месте Саратовская область – 22, Псков – 5 случаев и так далее.
То есть, мониторинг продолжаем вести. И это говорит о том, что ковид с повестки дня не снят.
Конечно, осенью, вот дети соберутся, пойдут в школу, а у нас же нынче 17 миллионов ребят сядут за парты. Они же тоже принесут (вирусы. . - Авт.) – и будет подскок.
Но, пока нет никаких данных на уровне генетического мониторинга – не просто: есть или нет короны, а какая именно, чем она отличается от омикрона, который был? Мы уже в состоянии делать такой прогноз.
Так вот - пока информации о том, что нас ждет резкий всплеск заболевания - нет.
Но это не значит, что мы ничего не делаем. Мы и диагностику имеем, мы ведем мониторинг. Я имею в виду - медиков.
- А как с вакциной?
- Сегодня ведутся работы по актуализации штамма. Потому что тот штамм, который был в 2019-м и который мы заложили тогда в наш «Спутник» - он уже…
- Устарел?
- Можно и так сказать.
Сейчас тот же институт Гамалея штамм меняет. Ведь прививки никто не отменял.
И, если в этом возникнет необходимость… - то есть, начнётся подъем заболеваемости - мы будем снова народ вакцинировать,
Поэтому, как говорится, порох держится сухим.
Но, помимо ковида, у нас есть и другие вещи. Вот от гриппа мы точно будем прививаться.
Геннадий Онищенко: "Ковид с повестки дня не снят".
Фото: Иван МАКЕЕВ
- А корь?
- Корь (в смысле, прививка от этой болезни. - А.Г.) у нас никогда не отменялась.
Как в 1967-м мы начали прививать детей… Так у нас и сейчас (это предусмотрено в нашем национальном календаре) каждый ребенок в год получает первую вакцину против кори, вторую аппликацию он получает перед школой – это в 6-7 лет.
- А почему же взрослые болеют? Вот в Липецкой области, в Хакасии…
- Раньше, когда не было вакцины, болели только дети, взрослые - никогда. Они или умирали, или выживали.
Вот юноша, например, переболел корью в 1967-м, ему уже было 17 лет. То есть, в школьном возрасте уже получил пожизненный иммунитет.
А сейчас мы приходим к выводу, что примерно через каждые 10 лет нужна ревакцинация. Это явление на своём сленге мы называем так: корь повзрослела.
- А как определить, кому нужна вакцинация, а кому - нет?
- (обращаясь к Гамову, смеется) Вот таких, как ты, которые не умеет слушать, я буду рекомендовать каждый год вакцинировать от кори.
- А если серьезно? Наверное, нужно прийти к терапевту и он проконсультирует, так?
- Правильно. Мы сегодня можем корь индивидуализировать.
Есть тесты, у нас они имеются в институте Габричевского, которые просто нужно внедрить.
Допустим, сделали, посмотрели – у Гамова высокий титр антител против кори, его прививать не надо.
А вот у кого-то, даже если он и привился два года назад, не сработала иммунная система, по разным причинам, и его нужно будет ревакцинировать.
Вот эта индивидуализация календаря прививок на примере кори, - она очень уместна и актуальна сейчас. Потому что за этот год мы уже зафиксировали почти 2 тысячи случаев заболевания корью.
- Геннадий Григорьевич, многие зарубежные фармкампании ограничили свою деятельность в России, удалось ли нам достаточно импортозаместиться? Нет ли перебоев с какими-то лекарствами, с поставками?
- Нет ни одной страны, которая сама себя полностью обеспечивала бы. Потому что слишком большая палитра лекарств.
Оно утвердило обязательный список тех жизненно необходимых лекарств, которые мы должны производить, и вот здесь задача стоит и перед Минпромторгом, и перед частным бизнесом - обеспечить нас лекарствами в полном объёме.
* * *
- Вы нас спасли сегодня, Геннадий Григорьевич, своими советами и рекомендациями!
- Всем - здоровья!