Геннадий Онищенко рассказал, какие прививки делать осенью и хватит ли в России лекарств

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 2 августа, у нас в редакции побывал доктор медицинских наук, экс-главгоссанврач РФ, знаменитый ученый Геннадий Онищенко.

Конечно же, мы обсуждали, прежде всего, задачи и проблемы школы, ведь, как выразился сам академик - «На носу - учебный год!».

Но, разумеется, поговорили и о медицине. Вот некоторые фрагменты из его интервью для Радио «Комсомольская правда».

Библиотека для… штаммов вирусов

…- Геннадий Григорьевич, мы знаем, что в этом году - 18 июля, в День медработника, ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ), которым руководит ваш коллега - академик Василий Геннадьевич Акимкин - стали лауреатами премии «Призвание». Это - главная медицинская награда лучшим врачам России. А волшебники из ЦНИИЭ получили ее за разработку и создание Российской электронной библиотеки - базы данных о различных штаммах вирусов. Что эта необычная библиотека даст нашей медицине, здравоохранению? Какую пользу принесёт?

- Что касается «Призвания»… Мы эту тему, которая удостоена столь высокой награды, в нынешнем году обсуждали и на заседании президиума Академии наук.

Молекулярно-генетический мониторинг… Ну, в ковиде - не только одни неприятности, но и, как я уже говорил, такого рода пандемия дает человеку возможность эволюционировать.

Так вот - мы на примере ковида (хотя и корью тоже занимаемся на уровне генетического мониторинга) сделали огромный шаг вперёд.

Именно ЦНИИ эпидемиологии, которым руководит академик Акимкин и который до этого возглавлял Валентин Иванович Покровский, он был и президентом нашей академии - впервые в таком масштабе, в масштабе огромной страны - занялся генетическим мониторингом всех циркулирующих штаммов.

- И что это - в целом - стране дало?

- Это дало стране то, что мы перевели на современный уровень эпидемиологию, а, значит, и прогнозирование. Смотрите, в этой платформе сегодня (а отчитываются в автоматическом режиме) - 1800 организаций в 85 регионах России.

За это время было передано 142 миллиона результатов исследований.

- Куда передано?

- В эту базу данных, которая в ЦНИИЭ.

Там - такой программный продукт, который тоже нашими учеными разработан, и вот он позволяет сегодня концентрировать в этой базе данных всю необходимую информацию…

В ней содержатся элементы искусственного интеллекта, она может подсказывать...

- …что будет, если исходить из данных, которые в нее загрузили.

- Да. Туда было закачано с - 2020-го по 2021 год - 135 тысяч штаммов. И именно это позволяет нам делать быстрые и точные прогнозы.

Вакцины в стране достаточно

- Геннадий Григорьевич, вот уже последний месяц лета стартовал, не успеем оглянуться – осень. Нужно ли в этом году прививаться от ковида? Есть ли вакцина в достаточном количестве и какую выбрать?

- Я смотрю, градус иронии в ваших комментариях по поводу ковида возрастает.

- Да никакой иронии!

- Значит, вы уже начинаете приходить в себя от испуга трехлетней пандемии.

А мы-то - да, все ведём мониторинг.

Вот у меня последние данные. За сутки 348 случаев заболевания ковидом было зарегистрировано.

- За минувшие? По стране?

- Да, по стране. Так вот, на первом месте Саратовская область – 22, Псков – 5 случаев и так далее.

То есть, мониторинг продолжаем вести. И это говорит о том, что ковид с повестки дня не снят.

Конечно, осенью, вот дети соберутся, пойдут в школу, а у нас же нынче 17 миллионов ребят сядут за парты. Они же тоже принесут (вирусы. . - Авт.) – и будет подскок.

Но, пока нет никаких данных на уровне генетического мониторинга – не просто: есть или нет короны, а какая именно, чем она отличается от омикрона, который был? Мы уже в состоянии делать такой прогноз.

Так вот - пока информации о том, что нас ждет резкий всплеск заболевания - нет.

Но это не значит, что мы ничего не делаем. Мы и диагностику имеем, мы ведем мониторинг. Я имею в виду - медиков.

- А как с вакциной?

- Сегодня ведутся работы по актуализации штамма. Потому что тот штамм, который был в 2019-м и который мы заложили тогда в наш «Спутник» - он уже…

- Устарел?

- Можно и так сказать.

Сейчас тот же институт Гамалея штамм меняет. Ведь прививки никто не отменял.

И, если в этом возникнет необходимость… - то есть, начнётся подъем заболеваемости - мы будем снова народ вакцинировать,

Поэтому, как говорится, порох держится сухим.

Но, помимо ковида, у нас есть и другие вещи. Вот от гриппа мы точно будем прививаться.

Геннадий Онищенко: "Ковид с повестки дня не снят". Фото: Иван МАКЕЕВ

Не застанет ли нас корь врасплох?

- А корь?

- Корь (в смысле, прививка от этой болезни. - А.Г.) у нас никогда не отменялась.

Как в 1967-м мы начали прививать детей… Так у нас и сейчас (это предусмотрено в нашем национальном календаре) каждый ребенок в год получает первую вакцину против кори, вторую аппликацию он получает перед школой – это в 6-7 лет.

- А почему же взрослые болеют? Вот в Липецкой области, в Хакасии…

- Раньше, когда не было вакцины, болели только дети, взрослые - никогда. Они или умирали, или выживали.

Вот юноша, например, переболел корью в 1967-м, ему уже было 17 лет. То есть, в школьном возрасте уже получил пожизненный иммунитет.

А сейчас мы приходим к выводу, что примерно через каждые 10 лет нужна ревакцинация. Это явление на своём сленге мы называем так: корь повзрослела.

- А как определить, кому нужна вакцинация, а кому - нет?

- (обращаясь к Гамову, смеется) Вот таких, как ты, которые не умеет слушать, я буду рекомендовать каждый год вакцинировать от кори.

- А если серьезно? Наверное, нужно прийти к терапевту и он проконсультирует, так?

- Правильно. Мы сегодня можем корь индивидуализировать.

Есть тесты, у нас они имеются в институте Габричевского, которые просто нужно внедрить.

Допустим, сделали, посмотрели – у Гамова высокий титр антител против кори, его прививать не надо.

А вот у кого-то, даже если он и привился два года назад, не сработала иммунная система, по разным причинам, и его нужно будет ревакцинировать.

Вот эта индивидуализация календаря прививок на примере кори, - она очень уместна и актуальна сейчас. Потому что за этот год мы уже зафиксировали почти 2 тысячи случаев заболевания корью.

А хватит ли нам лекарств?

- Геннадий Григорьевич, многие зарубежные фармкампании ограничили свою деятельность в России, удалось ли нам достаточно импортозаместиться? Нет ли перебоев с какими-то лекарствами, с поставками?

- Нет ни одной страны, которая сама себя полностью обеспечивала бы. Потому что слишком большая палитра лекарств.

Что сделало наше правительство?

Оно утвердило обязательный список тех жизненно необходимых лекарств, которые мы должны производить, и вот здесь задача стоит и перед Минпромторгом, и перед частным бизнесом - обеспечить нас лекарствами в полном объёме.

* * *

- Вы нас спасли сегодня, Геннадий Григорьевич, своими советами и рекомендациями!

- Всем - здоровья!