«В тренде Барби»: Марат Башаров вышел в свет с новой блондинкой

Кадр из сериала «Глухарь», где Ася Борисова сыграла небольшую роль

48-летний Марат Башаров в последнее время не частый гость на светских раутах. Исключение артист сделал для премьеры семейного фильма «Баба Яга спасает мир». На звездной дорожке артист отказался позировать репортерам. Сразу же отправился в кинозал «Октября» вместе с дочкой Амели и своей новой спутницей, 36-летней актрисой Асей Борисовой.

Говорят, что с этой симпатичной блондинкой Башаров встречается уже около года. Артист всегда предпочитал белокурых дам. Ася немного похожа на первую жену актёра - Елизавету Круцко.

Ася Борисова ранее работала в столичном «Театре Луны», а сейчас активно снимается в кино. Девушка уже успела сняться в небольших ролях в таких известных сериалах, как «Глухарь» и «Склифосовский».

Судя по всему, Борисова уже успела подружиться с дочерью Башарова. На премьере Амели мило общалась со спутницей отца, фотографировала их вдвоем на баннере.

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