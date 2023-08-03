Польша собирается «без колебаний применить оружие» против Белоруссии: что стоит за обострением ситуации на границе соседних стран

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Варшава вдруг решила до крайности «напрячь» ситуацию на границе с Белоруссией. Под предлогом того, что 1 августа два белорусских вертолета, якобы, нарушили воздушное пространство Польши, на другой день в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты польских ВВС. Сообщив об этом, замначальника генштаба ВС Польши генерал Соколовский для пущей острастки добавил, что пилоты этих вертолетов имеют опыт боевых действий в Афганистане. «Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие», - сурово добавил он на совещании с министром национальной обороны.

Одним словом, на границе (Польши с Белоруссией) тучи ходят хмуро. Причем не первый день. Сначала поляки заявили, что аж целых сто бойцов «Вагнера» подтянулись к рубежу между странами. В ответ вдоль пограничной линии разместили не указанное (военная тайна, понятно) число польских снайперов. Пошли тревожные разговоры о том, что вот, тот самый «Сувалкский коридор», тонкая стокилометровая полоска, отделяющая Белоруссию от Калининградской области, «музыканты» брать и собираются. Тут не могли не заволноваться литовцы - ведь этот «коридор» отрежет их от союзных поляков, а значит, и от всего родного Евросоюза. Да и в Варшаве тему развивали: перед такой очевидной угрозой остается один выход: закрыть границу с белорусами, превратив ее в огневой рубеж. Вот тут и понадобились польские пилоты с «афганским опытом» (извините, это означает, что они бескрылый «Талибан»* по горам гоняли?). В общем, жуть.

Белорусы сразу же заявили, что «залет» их вертолетов на территорию панов - шулерство, никаких доказательств этому нет. И поляки поперву признались, что их радары такого безобразия не зафиксировали, но все равно… А, сообразили они на второй день, вертушки батьки летели низенько-низенько, вот радары их и не заметили… Но решение приняли оперативно, и уже министр обороны Польши Блащак публично доложил: «На восточной границе находятся вооружение и экипажи 25-й бригады воздушной кавалерии, первой воздушной бригады сухопутных войск».

Оперетка какая-то, на первый взгляд: «Ваши агрессивные намерения не останутся без ответа! Если что, наши пилоты будут стрелять!». Но уж больно высоко Варшава задирает своими действиями ставки в уже и без этого предельно напряженной обстановке, сложившейся в центре Европы. На Украине уже стреляют. Поляки хотят пострелять и на границе с белорусами? Они что, не усвоили слова президента Путина, сказанные совсем недавно, что любое нападение на Беларусь будет нападением на Россию? Или вдруг забыли, что на территории союзного Москве государства уже размещено российское тактическое оружие? Что-то плохо в это верится… Тогда в чем причина такой «шляхетской прыти»?

Можно, конечно, объяснять это тем, что на Белоруссию, как верного и надежного союзника России, Запад решил резко усилить свое давление, теперь уже не только политическое и экономическое, но и военное. Разумеется, идеальный инструмент для этого - поляки, которые, как утверждают, уже стали «любимой женой» Вашингтона в Европе. Вот Варшава и отрабатывает поставленную задачу. Допустить, что она действует импульсивно, без согласования своих шагов с «падишахом», очень трудно. Но все же такая задача, согласитесь, весьма тривиальна. А хочется настоящей интриги. Попробуем поискать ее.

Даже в западной прессе, которая уже давно открывает свой рот исключительно по воле «падишаха», в последние дни просто вал публикаций о провальном «контрнаступе» Украины. Даже оценки некомплиментарные Киеву даются, что уж вообще дерзость несусветная. Нужна какая-то антитеза, причем срочно. Почему не допустить, что ею может быть резкое обострение обстановки на границе с Белоруссией, вплоть до примененного «без колебания» оружия? Природа провокаций всегда предполагает, что ты «отвечаешь» на «наглые происки» противника. Вот и белорусские вертолеты так низко стали летать над чужой территорией, что радары их не видят, а польские генералы отчетливо фиксируют.

Поэтому предположить, что нынешнее «нагнеталово» на польско-белорусской границе - это спасательный круг идущему на дно «контрнаступу» можно? Вполне. Отвлечение внимания на другой объект всегда было действенным оружием проигрывающей стороны.

*Организация, запрещенная в РФ.

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