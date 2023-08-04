Как вернуть престиж рабочих профессий в России

Вопрос дня: Как вернуть престиж рабочих профессий? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид Калашников, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Надо рабочему хорошо платить, давать жилье, я на ВАЗе 40 лет назад сразу получил общагу, через полгода - малосемейку, потом бесплатный детсад на двоих детей, нормальную медицину. Мне все обеспечивал АвтоВАЗ, ну и государство, голова об этом не болела. А сейчас многим работодателям плевать на условия труда, и брать рабочих высокой квалификации из стран СНГ им невыгодно. Мы на ВАЗ из Вьетнама привозили 2,5 тысячи работяг, и они пахали на конвейере за приличную зарплату. Но государству надо следить за этим пристально.

Валерий Катышев, бывший мэр города Буй:

- Перебороть наследие 1990-х, когда рабочие не у станка стояли, а торговали тем, что в гаражах и на дачах оставалось, сейчас сложно. Вернуть советское время, когда классный токарь или слесарь зарабатывал больше инженера, нельзя, но можно устранить перекосы, когда сегодня менеджер получает в 10 раз больше, чем работяга на том же предприятии. И раньше программа «Время» начиналась с трудовых подвигов комбайнеров, шахтеров, металлургов, почему это не возродить? А когда доярка за 3500 литров надоя получала Звезду Героя Труда и массу льгот - чем плохая практика?

Наталья Власова, член комиссии Торгово-промышленной палаты по трудовой миграции:

- Для классных рабочих должна быть соответствующая база - сейчас ее создают. Начинают проводить повсеместно конкурсы профмастерства. По многим профессиям уже есть подвижки. Надо больше на всех ресурсах рассказывать о молодежи, которая пошла по рабочей стезе: какое удовлетворение они получают от работы руками. И колледжи оснащать самым современным оборудованием. А глав предприятий стимулировать брать молодых рабочих после колледжей.

Владимир Мукомель, доктор социологических наук:

- Москва и Питер уже 15 - 20 лет подметают классных специалистов рабочих профессий подчистую. Москва выгребла бульдозеристов и крановщиков лет 15 назад со всей Сибири. Надо менять приоритеты в обществе. Государство должно внедрять в массовое сознание, что фрезеровщик экстра-класса или сварщик круче любого менеджера или юриста и не хуже обеспечен как минимум. Менять ценностные ориентиры именно на госуровне.

Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России:

- Престиж рабочей профессии повысит лишь радикальное повышение зарплаты, когда токарь или монтажник позволит себе машину или квартиру в ипотеку.