Анекдоты: Не хочу сказать, что я плохой водитель, но когда я за рулем, мой навигатор не подсказывает дорогу, а молится...

Скажите, а что делать, когда интернет вдруг отключается? Куда идти? Где можно отдохнуть? Есть ли люди вообще там, на улице?
* * *
- Сколько вам лет?
- Восемнадцать.
- Но пять лет назад вы говорили то же самое.
- Я не такая, кто говорит сегодня одно, а завтра другое.
* * *
- Кто такие нудисты?
- А, это голые на пляже. Они все ходят и нудят: «Где наша одежда, отдайте нашу одежду».
* * *
Миледи медленно опустила с левого плеча платье, обнажив татуировку «ВДВ».
Тут-то д'Артаньян и побледнел.
* * *
Официант, сказавший: «О, вы сегодня с новой дамой!», уже не смог принять заказ.
* * *
- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!
- Вообще-то это ректальные свечи и рекомендации врача!
* * *
Переходный возраст - это когда школу уже окончил и думаешь, где взять денег до пенсии.
* * *
Блондинка приходит в салон красоты:
- Хочу гладкую кожу и большие блестящие глаза. Сколько стоит?
- 1500.
- Баксов, за операцию?
- Рублей, за противогаз.
* * *
Сухой закон в России не прижился.
Зато возник полусухой и крепленый.
* * *
- Чем занимается твой брат? Я слышал, что он искал работу в государственном учреждении.
- Теперь ничем. Он ее нашел.
* * *
Мало кто знает, что «Барби» - это сокращенное от «барбитураты».
* * *
Жена:
- Я у тебя как Золушка: стираю, убираю, готовлю...
Муж - в ответ:
- Я ж тебе говорил, выйдешь за меня - жить будешь как в сказке!
* * *
Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить.
* * *
- Алло! Это общество охраны животных?
- Да.
- Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.
* * *
Из спортивных сообщений. Вчера в Москве на международных соревнованиях по автогонкам «Формулы-1» первой к финишу пришла случайно оказавшаяся на трассе маршрутка № 7.
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Молодой хозяйке на заметку: «Помните, что скромная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет ваши кулинарные промахи».
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Из двух зол наши люди всегда выбирают импортное.
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С тех пор как я стала мамой, для меня мужчины делятся на две категории: помогающие затащить коляску в подъезд и уроды.