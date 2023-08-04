Анекдоты: Не хочу сказать, что я плохой водитель, но когда я за рулем, мой навигатор не подсказывает дорогу, а молится...

Скажите, а что делать, когда интернет вдруг отключается? Куда идти? Где можно отдохнуть? Есть ли люди вообще там, на улице?

* * *

- Сколько вам лет?

- Восемнадцать.

- Но пять лет назад вы говорили то же самое.

- Я не такая, кто говорит сегодня одно, а завтра другое.

* * *

- Кто такие нудисты?

- А, это голые на пляже. Они все ходят и нудят: «Где наша одежда, отдайте нашу одежду».

* * *

Миледи медленно опустила с левого плеча платье, обнажив татуировку «ВДВ».

Тут-то д'Артаньян и побледнел.

* * *

Официант, сказавший: «О, вы сегодня с новой дамой!», уже не смог принять заказ.

* * *

- Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!

- Вообще-то это ректальные свечи и рекомендации врача!

* * *

Переходный возраст - это когда школу уже окончил и думаешь, где взять денег до пенсии.

* * *

Блондинка приходит в салон красоты:

- Хочу гладкую кожу и большие блестящие глаза. Сколько стоит?

- 1500.

- Баксов, за операцию?

- Рублей, за противогаз.

* * *

Сухой закон в России не прижился.

Зато возник полусухой и крепленый.

* * *

- Чем занимается твой брат? Я слышал, что он искал работу в государственном учреждении.

- Теперь ничем. Он ее нашел.

* * *

Мало кто знает, что «Барби» - это сокращенное от «барбитураты».

* * *

Жена:

- Я у тебя как Золушка: стираю, убираю, готовлю...

Муж - в ответ:

- Я ж тебе говорил, выйдешь за меня - жить будешь как в сказке!

* * *

Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить.

* * *

- Алло! Это общество охраны животных?

- Да.

- Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.

* * *

Из спортивных сообщений. Вчера в Москве на международных соревнованиях по автогонкам «Формулы-1» первой к финишу пришла случайно оказавшаяся на трассе маршрутка № 7.

* * *

Молодой хозяйке на заметку: «Помните, что скромная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет ваши кулинарные промахи».

* * *

Из двух зол наши люди всегда выбирают импортное.

* * *

С тех пор как я стала мамой, для меня мужчины делятся на две категории: помогающие затащить коляску в подъезд и уроды.