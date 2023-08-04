Военная спецоперация на Украине 4 августа 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2023 года.

ВСУ несут существенные потери в районе Клещеевки под Артемовском, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Российские войска активно применяют большой спектр огневых средств, среди которых и высокоточные.

Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на Купянском направлении. Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 380 военнослужащих. Российские войска также уничтожили танк, пять боевых бронемашин, две польские САУ Krab, а также противотанковую пушку «Рапира».

Вооруженные силы России отразили восемь украинских атак на Донецком направлении. Отразив атаки, российские войска контратаковали ВСУ, а после улучшили свое положение в нескольких районах.

ВСУ пришлось начать использовать старые советские танки из-за существенных потерь техники, которые им поставили страны Запада, сообщило издание Forbes.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что уже в ближайшее время Россия может нанести ВСУ стратегическое поражение, так как украинские войска исчерпали все доступные резервы.

Военный подчеркнул, что российские войска как никогда близки к выполнению одной из основных задач специальной военной операции - нанесению стратегического поражения ВСУ.