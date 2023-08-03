Добровольцы теперь застрахованы

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Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, выплаты положены:
в случае гибели добровольца - около 3,13 млн руб.;
при получении инвалидности первой группы - более 2,3 млн руб.;
второй группы - более 1,5 млн руб.;
третьей группы инвалидности - 783 тыс. руб.;
за тяжелое ранение - более 313 тыс. руб.;
легкое ранение - около 78 тыс. руб.
Компенсация не будет выплачиваться, если гибель или ранение произошли: по причине совершения добровольцем преступления, в состоянии алкогольного опьянения или если человек умышленно причинил вред своему здоровью.
Эти компенсации могут получить как сам доброволец, так и его родственники: супруги, родители, дедушки и бабушки, несовершеннолетние дети и дети-инвалиды старше 18 лет, дети-студенты до 23 лет, а также ряд дополнительных категорий.
Указ уже вступил в силу, и он распространяется на всех, кто записался добровольцем с 24 февраля 2022 года.