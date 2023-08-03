Дом Александра Абдулова на Валдае превратился в посуточную гостиницу

Так сейчас выглядит легендарный дом Абдулова на Валдае

О доме на Валдае Александр Абдулов много рассказывал еще при жизни, называя его «отдушиной». По словам актера, там была особая атмосфера и за два дня можно было отдохнуть, как за десять. В доме снимали такие фильмы, как «Лузер» и «Next». А после смерти Александра Гавриловича в 2008 году долгое время ходили слухи, что в легендарной избе откроют музей его памяти, но этого не случилось. Вдова Абдулова выставила участок площадью 17 соток на продажу. KP.RU узнал, что стало с любимым домом народного артиста.

Дом площадью 200 кв м, расположенный в самом центре Валдая на берегу Валдайского озера, выставили на продажу за 5 млн рублей еще в 2012 и долго не могли продать.

«У дома было два собственника — вдова Абдулова и какой-то его друг, с которым они его и строили, — рассказала KP.RU Татьяна из Валдайского агенства недвижимости. — Они не сразу смогли договориться. Его товарищ думал, что там сделают музей. Даже нашел покупателя на половину вдовы. А Юлия, оказывается, уже пообещала свою долю другому человеку. Но в результате в 2019 году дом целиком выкупила пара молодых людей».

На участке новые владельцы установили банный чан с надписью «Дом Абдулова».

Юлия Абдулова рассказывала, что ей не под силу содержать дом, который к тому же находится так далеко от Москвы. И тут едва ли поспоришь — коттеджу постоянно нужны финансовые вложения и мужская рука.

«Дом, конечно, со временем пришел в негодность — трубы лопнули, балкон сгнил. Новым жильцам пришлось провести большую работу по его восстановлению, — поделилась с KP.RU агент по недвижимости. — Но вся мебель от Абдулова осталась — деревянные столы, его кресло-качалка. Сейчас дом сдают посуточно. Еще там организовали фотозоны и проводят фотосессии. Рекламируют они его, как «Дом Абдулова», но не берусь сказать, насколько это законно».

Александр Абдулов обожал отдыхать в доме на Валдае.

Мы связались с новыми владельцами, чтобы узнать, сколько стоит покачаться в кресле Александра Гавриловича — 12 тысяч рублей за сутки в будние дни и 15 тысяч рублей в выходные. На сайте, который так и называется «Дом Абдулова», можно найти кучу фотографий обновленных пенатов, включая снимок самого Абдулова в кресле-качалке. А еще на участке поставили банный чан с надписью «Дом Абдулова».

«Мы реставрируем этот дом, придаем ему изначальный вид. В нем все сохранено, как было при Александре Гавриловиче, но как музей мы его не открываем. Только аренда под спокойный семейный отдых. В этом доме снято три кинофильма, и он, по сути, является городской достопримечательностью», — рассказали новые владельцы.

Кстати, а музей имени Александра Абдулова в будущем, возможно, и появится, но в другом месте. Недавно вдова Юлия Абдулова опубликовала фото и видео с дачи во Внуково.

«Может, и, правда, дом-музей сделать? И хотя бы летом приглашать на экскурсии? Что думаете?» — обратилась к подписчикам в инстаграм (запрещенная на территории РФ организация) Юля Абдулова.

Разумеется, поклонники Александра Гавриловича восприняли идею положительно: «Дом-музей мы поддерживаем! Очень было бы хорошо побывать в доме Александра Гавриловича», «Так будет здорово, если будет музей Александра Гавриловича!», «Вот бы в реале взглянуть, вдохнуть ту атмосферу, почувствовать энергетику великого Артиста…»

На многочисленные комментарии Юлия ответила, что подумает над этим.

Фото: https://dom-abdulova-na-valdae.clients.site/

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