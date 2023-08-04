Сын Децла записывает музыку и мечтает стать журналистом

Тони Толмацкому исполнилось 18 лет в июне. Фото: Диана Стефанова

У Антония Толмацкого и Децла разница в днях рождения - месяц. В июне Тони отметил совершеннолетие, а 22 июля его отцу исполнилось бы 40 лет. Антоний, который буквально вырос в гримерках, так как папа повсюду брал его с собой, тоже увлекается музыкой и на днях выпустил новый трек DEJAVU. Многие отметили, что интересная манера исполнения Толмацкого-младшего очень напоминает подачу Децла. В интервью KP.RU Антоний Меркурий Иоанн (таково полное имя Толмацкого-младшего) рассказал, чем он сейчас занимается, как общается с родственниками, и был ли на могиле отца.

Перед беседой с Тони мы узнали, слушали ли его новый трек DEJAVU бабушка и дедушка. Ирина Толмацкая сказала, что ей поправилась песня, а Александр Толмацкий, который много лет был продюсером Децла, охарактеризовал сингл словом «неплохо».

Песня стала для Тони второй по счету. Ее можно услышать на всех известных интернет-площадках, а также в соцсетях самого исполнителя. С продвижением и менеджментом 18-летнему певцу помогает его девушка по имени Диана.

«Музыке я учился, глядя на отца. Я вырос в гримерках и на бэкстейджах. Много видел и слышал, — рассказал KP.RU Тони Толмацкий. — Удивительно, что мне передалась папина подача. Я сам этого не считываю, но все знакомые говорят, что это так. Новый трек DEJAVU можно отнести сразу к нескольким стилям — хип-хопу, фанку и хаосу. Пока я не вижу смысла выпускать альбомы, потому что это работа на полгода, а по факту от силы два трека залетят аудитории. Я считаю, что сейчас намного лучше делать синглы, чем и планирую заниматься на регулярной основе в будущем».

Фото: Диана Стефанова

Пока Тони выступает разве что на вечеринках друзей. По его словам, нужно записать еще хотя бы треков пять, чтобы организовать полноценный концерт, и то, совместно с другим исполнителем.

«Если ты ребенок известного человека, то к тебе, скорее, будут относиться настороженно. Мне осталась от папы только репутация, и я продолжаю ее заниматься. Моя задача заключается в том, чтобы сохранить ее. Буду ли я продолжать дело отца? Смотря, что под этим подразумевать. Если делать то же самое, что и он — скорее, нет, чем да. Делать свое, но в том же ключе, тогда да — я продолжаю его дело», — поделился с KP.RU Антоний.

На лето юный певец от мамы перебрался к бабушке, чтобы, по его словам, наладить с ней контакт. Тони старается поддерживать отношения со всеми родственниками, включая дедушку Александра Толмацкого, которого он называет просто Саша.

Фото: Артем Мацевич

«Время покажет. С Сашей неплохо общаемся, вроде неплохо. С Федором и Анфисой (дети Александра Толмацкого от второго брака, — прим. Ред.) тоже общаюсь. Они приятные, такие тихие, но есть подозрение, что у них может быть хорошее будущее. Федор играет на барабанах, у него классно получается. Но ему еще надо учиться чувствовать сам ритм. Он старается. Я ему даже закинул разные старые альбомы, в которых можно послушать какие-то интересные моментики», — рассказал KP.RU сын Децла.

Свое совершеннолетие Тони отметил 17 июня сначала в ресторане с близкими, а потом отправился на вечеринку с друзьями. В день рождения Децла 22 июля он вместе с бабушкой и мамой ездил на могилу отца.

Фото: СОЦСЕТИ

«Было много народу, постояли, пообщались с фанатами. Потом Саша с сыном подтянулся. А так эта тема для меня тяжелая, конечно», — рассказал KP.RU Антоний.

А еще этим летом Тони был занят поступлением в институт. Молодой человек планирует стать журналистом.

«Я подавал в три института, но вообще рассчитываю попасть на факультет журналистики в МГУ, на специальность «Медиакоммуникации». Но пока не могу сказать точно — не хочу каркать! Скоро все узнаете!» — поделился Тони.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наргиз Закирова разоблачила русский шоубизнес, а Настя Ивлеева сыграет Мальвину в новом сериале (подробнее)