Режиссер «Ворониных» снимет мелодраму про Владимира Высоцкого. Лицо барда полностью отрисует нейросеть

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Кажется, новомодное увлечение нейросетями охватило не только обывателей, но и кинематографистов. По крайней мере, режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан (и не он один!) на забастовке Американской федерации артистов телевидения и радио кричал именно про угрозу, что несет искусственный интеллект человеческому, и даже сравнил прогресс нейросетей с созданием атомной бомбы.

— Когда я разговариваю с ведущими исследователями в области искусственного интеллекта, уже сейчас, они буквально говорят, что наступил «момент Оппенгеймера», —. Они обращаются к истории, чтобы задаться вопросами, какая ответственность лежит сейчас на ученых, работающих над новыми технологиями, у которых могут быть непредвиденные последствия.

И все же высокотехнологичность, легкость и, главное, экономия, с которой можно создавать лиц актеров, подменяя живых людей, манит и манит. Так, Первый канал «оживил» Владислава Галкина для некоторых сцен сериала «Диверсант» при помощи ИИ. Что понравилось, к слову, далеко не всем.

— Зачем это сделано, мне непонятно, — сетовал отец ушедшего актера, Борис Галкин. — Сначала мне позвонили, спросили, как я отнесусь к такому решению, а я вообще не понял, о чем идет речь. Потом, когда уже увидел, ахнул. Напрасные хлопоты. Кроме смущения и отторжения, ничего не вызвало. К сожалению, так.

Теперь Первый канал решить шагнуть дальше и переплюнуть собственную же картину «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), которая в свое время наделала немало шума — барда и актера там сыграл Сергей Безруков в почти неузнаваемом пластическом гриме. Запланированы съемки еще одной картины, посвященной советской звезде кино и эстрады.

Новый фильм будет называться «Володя» и, судя по всему, станет мелодрамой — потому что в нем будет раскрываться история отношений Владимира Семеновича с любимыми женщинами: Мариной Влади, Людмилой Абрамовой и Изольдой Мешковой.

Гадать, кто же сыграет главного героя, не стоит. Изображение Высоцкого отрисует искусственный интеллект (Что? Да!). Дерзкую и амбициозную идею намерен осуществить режиссер Александр Жигалкин, снимавший комедийные проекты «6 кадров», «Одна за всех» «Воронины» и другие. А вот тело, на которое «натянут» лицо барда, принадлежит Александру Шпагину — почти готовому двойнику поэта, участвовавшему в шоу «Голос».

— Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с стопроцентной идентичностью при помощи нейросети, — признался Жигалкин. — У нас [будет работать] актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически стопроцентного сходства.

За технологическую часть будет отвечать специальное подразделение Сбера (AI — Artificial intelligence laboratory), разработавшее «наш ответ Midjorney», телеграм-бота Kandinsky 2.2 — нейросеть, которая умеет воссоздавать по заданным параметрам пугающе реалистичные изображения буквально за мгновения, а еще смыслово перемешивать их с текстовыми запросами.

— Мы работали как над сбором данных, которые нужны для повышения качества, так и над самой технологией, — отметил руководитель направления по исследованию данных Sber AI.

Сюжет стартует в 1967 году, когда Станислав Говорухин представил фильм «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнил главную роль радиста-краша Володи (название новой картины!), прославившую его на весь СССР.

Важнейшую музыкальную составляющую решили примерно так же, как во всех остальных современных проектах, касающихся поэта — диалоги запишет актер и режиссер, руководитель музея Высоцкого Никита Владимирович Высоцкий, обладающий почти идентичным с отцом тембром голоса. Кроме того, в проекте будет звучать и реальная фонограмма Владимира Семеновича.

Проект выйдет на больших экранах и Первом канале, а вот когда — еще неизвестно.

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