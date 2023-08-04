Не школьная задача: как потратить на базовый «набор школьника» почти в два раза меньше, чем приводит официальная статистика

«Эх, опять этот август наступил. Я ведь совсем-совсем не успела отдохнуть! – начала издалека моя дочка Арина, переходящая в пятый класс. – Очень грустно, нет никакого настроения возвращаться в школу… А давай выберем новый пенал? И карандашики? И точилка нужна! И гелиевые ручки с блестками, чтоб самое важное выделять! Девочки во дворе рассказали, что они уже нашли набор классных тетрадочек с авокадиками, а мы такой тоже сможем найти? Мам?».

Но я уже не слушала ее, а мысленно прикидывала, во сколько в итоге нашей семье обойдется начало нового учебного года. Конечно, мы с мужем начали откладывать деньги еще с конца мая. И, чего таить, мои родители нам тоже решили помочь, когда посмотрели на статистику (они у нас инженеры и любят точный подход ко всему).

Итак, согласно данным Росстата, в 2022 году базовый «набор первоклассника» в среднем обошелся в 22,3 тысячи рублей для мальчиков и в 26,8 тысяч для девочек. Такую сумму довольно трудно собрать, особенно понимая, что траты этим «набором» не ограничатся – нужно и начало учебного года где-то отметить, и подарок учителю придумать, и деньги отложить на секции и неожиданные траты… Словом, необходим алгоритм действий, чтобы в семейном бюджете не появилась огромная дыра, как в ранце, который отслужил нам верой и правдой с первого класса. Кстати, его в список покупок тоже надо записать.

А можно ли «обыграть» статистику и уложиться в 10-15 тысяч? Как перехитрить сложившуюся систему, при этом порадовать ребенка новыми вещами? С таким вопросам я обратилась к двум своим коллегам, которые тоже хватались за голову, смотря на цены в магазинах. Знаю, что они смогли значительно сэкономить, при этом качество самих вещей осталось на высшем уровне. Как у них это получилось, они подробно рассказали здесь и привели подробные расчеты и цены. Главное, дорогие родители — сохраняем спокойствие и не затягиваем с покупками!