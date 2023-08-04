Шойгу показали как бойцы «вскрывают» броню шведской машины пехоты CV-90

Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении Фото: REUTERS

Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.

- На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на тактических направлениях, - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении, где наши воины продвинулись на значительное расстояние и овладели более выгодными позициями для ведения дальнейших боевых действий.

Мордвичев с Шойгу поднялись на одну из многих захваченных в бою у противника шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90 (на вооружение шведских вооруженных сил с 1993 года). Она была брошена отступающими украинскими солдатами после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

- Больше на танк похожа, чем на БМП. Многослойная лобовая броня. Подбили старым дедовским способом из РПГ: дали в лоб, он отвернул и ему в бок добавили. Наводчик- оператор и механик-водитель погиб, - Мордвичев показал указкой на пробоины в трофейной шведской БМП.

Наши воины обнаружили уязвимость у шведской бронемашины, которая из-за высокого силуэта стала их любой мишенью: отстреляв три магазина по 8 снарядов, ей требуется целая минута для перезарядки.

Генерал-лейтенант обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике наборов ключей и запасных частей, что говорит о том, что ее таким образом фактически списывают на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на сохранность жизней и здоровья наших воинов, а также на необходимость в ходе боевых действий наносить эффективные упреждающие удары по противнику, которые не будут позволять ему закрепляться на позициях.