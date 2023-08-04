Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 августа 2023 7:46

Шойгу показали как бойцы «вскрывают» броню шведской машины пехоты CV-90

Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении

Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении

Фото: REUTERS

Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.

- На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на тактических направлениях, - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении, где наши воины продвинулись на значительное расстояние и овладели более выгодными позициями для ведения дальнейших боевых действий.

Мордвичев с Шойгу поднялись на одну из многих захваченных в бою у противника шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90 (на вооружение шведских вооруженных сил с 1993 года). Она была брошена отступающими украинскими солдатами после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

- Больше на танк похожа, чем на БМП. Многослойная лобовая броня. Подбили старым дедовским способом из РПГ: дали в лоб, он отвернул и ему в бок добавили. Наводчик- оператор и механик-водитель погиб, - Мордвичев показал указкой на пробоины в трофейной шведской БМП.

Наши воины обнаружили уязвимость у шведской бронемашины, которая из-за высокого силуэта стала их любой мишенью: отстреляв три магазина по 8 снарядов, ей требуется целая минута для перезарядки.

Генерал-лейтенант обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике наборов ключей и запасных частей, что говорит о том, что ее таким образом фактически списывают на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на сохранность жизней и здоровья наших воинов, а также на необходимость в ходе боевых действий наносить эффективные упреждающие удары по противнику, которые не будут позволять ему закрепляться на позициях.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько бойцов теряют ВСУ за один день (подробнее)

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ