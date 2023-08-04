Минобороны сорвало попытки ВСУ атаковать беспилотниками Новороссийск и Крым

Корабль «Суворовец»

Минувшей ночью террористический киевский режим направил два морских безэкипажных катера с взрывчаткой в район военно-морской базы Новороссийска.

- В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, - прокомментировали в Минобороны России.

Также ночью была пресечена попытка ВСУ провести террористическую атаку 13 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Крыму. Все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

- В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, - отмечается в сообщении.

Корабль «Оленегорский горняк»

Вчера генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что бойцы подразделений противовоздушной обороны, за сутки сбили в зоне СВО 38 украинских беспилотников.

Еще семь боевых дронов ВСУ были обезврежены над Калужской областью. Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 5468 беспилотных летательных аппаратов противника.

Жители Новороссийска в социальный сетях благодарят военных моряков, что отразили атаку ВСУ на военно-морскую базу.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что нападение отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Примечательно то, что «Оленегорский горняк» был спущен на воду в польской верфи в Гданьске (Польша) в 1976 году.

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