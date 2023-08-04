Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США: Вот чем ему ответил Байден

В африканском Нигере продолжают бушевать страсти в связи с государственным переворотом Фото: REUTERS

Произошедший в середине прошлой недели военный переворот в Нигере, в результате которого нацгвардейцы задержали президента страны Мохамеда Базума, а другая группа солдат объявила о его свержении, продолжает беспокоить мировых политиков. Все еще находясь в заложниках у мятежников, свергнутый Базум написал колонку для американской газеты Washington Post, в которой попросил международное сообщество помочь ему восстановить конституционный порядок в своей стране.

Базум назвал Нигер «последним бастионом» прав человека на фоне авторитарных движений, которые охватили другие страны африканского континента. По его словам, произошедшая попытка переворота стала трагедией для нигерцев, а ее успех имел бы разрушительные последствия далеко за пределами страны.

– В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории, – написал Базум.

80-летний Джо Байден (в привычной для него манере) в ответ на молитву Базума о помощи лишь поздравил жителей Нигера с 63-й годовщиной своей независимости от Франции и посетовал, что они столкнулись «с серьезным вызовом демократии».

– Народ Нигера имеет право выбирать своих лидеров и уже выразил свою волю путем выборов, результаты которых Вашингтон призывает уважать. Мы призываем к немедленному освобождению президента Базума и его семьи, а также сохранению трудно заработанной демократии в Нигере, – сухо закончил президент США.

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшая вчера вечером в Ниамей для поиска путей выхода из кризиса в стране, уехала спустя несколько часов. Как передает Le Figaro, посланники так и не встретились ни с новым главой Нигера генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти Мохамедом Базумом.

Вместе с тем захватившие власть военные уже объявили о лишении полномочий послов страны во Франции, США, Нигерии и Того. Кроме того, они задержали четырех министров и лидера правящей партии Базума. Помимо прекращения поставок золота и урана во Францию, генерал Тчиани принял решение денонсировать военные соглашения с Парижем. Вещание в стране французской радиостанции RFI и телеканала France 24 также было остановлено.

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил в интервью EURACTIV, что одной из основных причин военного переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой. По его словам, отсутствие четкого единства Запада в отношении африканской стратегии «способствует хаосу», который переживает континент в настоящее время.

– В некотором смысле Нигер для Франции – то же самое, что Афганистан для США. Давно была пора нормализовать политические и экономические отношения между странами, а Франции следовало относиться к своим африканским партнерам как к суверенным государствам, – добавил экс-дипломат.

И хотя в Нигере уже отменили комендантский час, а границы были открыты для пяти соседей, ЕС принял решение эвакуировать своих граждан с территории страны. США же решили вывезти лишь неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства.

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