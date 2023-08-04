«Обязанность власти – окружить заботой»: губернатор Приморья – о поддержке бойцов СВО

С начала СВО в качестве мер социальной поддержки для бойцов, а также их семей выделили 2,5 миллиарда рублей. Фото: Александр КОЦ

Приморье вошло в пятерку лучших регионов России по оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям, а всю работу в этом направлении контролирует губернатор края Олег Кожемяко. Бойцам отправляют необходимую технику, оборудование, автомобили, лекарства, подарки и письма от родственников. Не остаются без внимания и близкие участников СВО, для которых вводят различные выплаты.

«С первых дней СВО мы четко понимаем: прямая обязанность власти – окружить военнослужащих и их родственников заботой и вниманием», – отметил губернатор Приморья.

Подробнее о том, как краевые власти поддерживают защитников Родины и их близких, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работу направленную на поддержку бойцов контролирует губернатор края Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Социальные выплаты и помощь детям

С начала СВО в качестве мер социальной поддержки для бойцов, а также их семей выделили 2,5 миллиарда рублей. Примерно такую же сумму направили на покупку снаряжения и оборудования.

Участникам спецоперации, получившим увечья во время выполнения задач, положена компенсация (не более 100 тысяч рублей) расходов на покупку протезно-ортопедических изделий, при этом доход не учитывается. Также они могут рассчитывать на социальное такси до установления инвалидности и санаторно-курортное лечение. А педагогам, призванным на службу, сохраняют право на возмещение трат за наем или поднаем жилья в пределах срока службы.

Бойцам отправляют гуманитарную помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина открылся приморский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Участники и ветераны СВО, а также их семьи могут обратиться за медицинской, социальной или психологической поддержкой, а необходимую помощь окажут 35 координаторов.

«Мы должны сделать все, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя окруженными заботой, получали все те льготы, блага, которые государство может предоставить ребятам, которые борются сейчас с нацизмом, и их близким. Здесь, в тылу, мы сделаем все, чтобы семьи участников СВО не остались без внимания. Мы каждый месяц отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО. Сегодня многие приморцы защищают нашу страну от нацизма», – отметил Олег Кожемяко.

В Приморье дети из семей военнослужащих не только бесплатно питаются в школах и детских садах, посещают различные кружки и секции, получают путевки в лагеря. Они также могут рассчитывать на единовременную выплату из краевого маткапитала.

Кстати, регион – один из первых субъектов страны, где совершеннолетние дети участников спецоперации могут получить деньги на покупку или строительство жилья.

В центре «Защитники Отечества» работают 35 координаторов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Губернатор Приморского края вместе с депутатами Законодательного собрания ПК приняли законопроект, который расширил меры поддержки семей военнослужащих, жилые помещения положены и многодетным родителям.

ТОФ создал горячую линию для своих участников СВО, а также их близких: 8-423-221-61-29. За поддержкой можно обратиться и по телефону минтруда: 8-800-30-22-675.

Отметим, что в крае учреждены медаль «Участнику специальной военной операции. Отряд “Тигр”» и знак особого отличия «Герой Приморья», к последней награде положена единовременная выплата в миллион рублей и

Волонтеры и бизнес не остаются в стороне

Глава Приморья регулярно посещает полигоны, где бойцы проходят подготовку, передает землякам необходимое снаряжение и оборудование, а еще выезжает на место проведения непосредственно военных действий, общается с военнослужащими, узнает от них о том, что еще требуется. Отметим, что всю гуманитарную помощь приобретают и отправляют за деньги из краевого бюджета, а также благотворительных, коммерческих организаций и пожертвования простых жителей.

Губернатор высоко оценил помощь местных промышленников, которые разрабатывают оборудование для бойцов. Кстати, в декабре 2022 года Олег Кожемяко вместе с депутатами временно освободили предприятия от уплаты налогов на имущество на 2023-2025 годы. Эта мера поддержки распространяется на те компании, которые разрабатывают предсерийные изделия для нужд спецоперации: беспилотники, системы управления, двигатели и другое оборудование, необходимое бойцам на передовой.

Во время рабочих поездок в муниципалитеты глава края посещает предприятия по созданию спецодежды и других необходимых на передовой вещей. Организовывают такие производства обычные жители. Так, волонтеры из Большого Камня еще весной начали плести маскировочные сети.

Помогают землякам и бизнесмены. Ранее «Комсомолка» писала о предпринимателе, который передал бойцам десять автомобилей.

Кстати, Олег Кожемяко не только выполняет гуманитарные миссии, но и лично награждает бойцов добровольческого отряда «Тигр» и дает напутствия новобранцам.

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