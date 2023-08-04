Воинам, раненым в зоне СВО, выдали сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, прошел очередной выпуск военнослужащих получивших в зоне СВО ранения.

Заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России, начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников, вручил военнослужащим государственные награды, жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, удостоверения ветерана боевых действий и воинские звания.

Генерал-майор передал выпускникам слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу, за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга.

- Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства, - отметил начальник группы отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны России полковник Александр Грюканов.

Двадцати девяти военнослужащим вручили жилищные документы на квартиры в выбранных ими регионах страны, где они после лечения, реабилитации (всем подобраны современные протезы) и профессиональной переподготовки продолжат военную службу. Воины с опытом ведения СВО будут работать в военных комиссариатах, предприятиях, преподавать военные дисциплины в вузах и кадетских училищах.

Отличившимся военнослужащим вручено 29 государственных наград, в числе которых 17 орденов «Мужества», 9 медалей «За отвагу», медаль «Жукова» и две медали «За храбрость» II степени. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.