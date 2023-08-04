Весь комплекс мероприятий боевой подготовки на сегодняшнем занятии был отработан в полном объеме

Военнослужащие понтонно-мостовой бригады в городе Муроме Владимирской области выполнили задачи по преодолению водных преград и переброске техники через 300-метровое русло Оки в условиях, максимально приближенным к боевым.

На кадрах Минобороны России можно увидеть, как порядка 150 военнослужащих под руководством опытных инструкторов оттачивают навыки при выполнении нормативов на плавающих транспортерах ПТС, паромно-мостовых машинах ПММ-2М, буксирно-моторных катерах БМК-МТ и БМК-15 в условиях имитации плотного артиллерийского обстрела.

«Весь комплекс мероприятий боевой подготовки на сегодняшнем занятии был отработан в полном объеме с применением средств имитации, а также передового опыта, который получают все категории военнослужащих» – подчеркнул начальник боевой подготовки бригады с позывным «Стрела».

В ведомстве отметили, что военнослужащие бригады выполняют задачи «плечом к плечу» с контрактниками, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, а сами тренировки на Оке имеют плановый характер.

Отметим, что ширина Днепра, который берет свое начало в Смоленской области России, на киевском участке ранее составлял всего 300-400 метров. Но после уничтожения киевским режимом ряда мостов и гидроузлов русло Днепра местами обмелело, а берега реки стали ближе.